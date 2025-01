Las cartas boca arriba en Nueva Canarias

En la ejecutiva nacional del 14 de junio de 2024 interviene para decir lo que nos estaban trasladando diputados y dirigentes de CC a los miembros del grupo parlamentario de NC-bc desde hacía medio año, que la ruptura de nuestra organización era inminente y ... que los alcaldes independientes de Gran Canaria se unirían a CC. Me llegaron a decir, textualmente, «mira ver qué haces porque te quedas fuera de la foto en 2027».

Este comentario conllevó a una reacción desmedida por parte de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que de malas formas me espetó que «ya estaba bien de mentir», «que no lo iba a permitir». Una reacción a la cual contesté que lo que no era de recibo era organizar una visita de Fernando Clavijo a Gáldar en mitad de una campaña electoral a las europeas y donde su organización política no movió ni un dedo para ayudar a nuestra compañera y candidata Lorena López. Su contestación fue que era una visita institucional al igual que ha ocurrido en las seis visitas restantes de Clavijo a Gáldar, una el mismo día en que se celebraba el Consejo Político Nacional de NC-bc. Juzguen ustedes mismos.

Tengo que decir que posteriormente, en la ejecutiva nacional del mes de julio, el mismo Teodoro Sosa se disculpó por sus formas y palabras, gesto que le agradecí.

Un año después, lo que eran meros comentarios de matones de colegio se ha convertido en una realidad. Las cartas empiezan a estar boca arriba y a despejarse las dudas que muchos teníamos en la organización que tengo el orgullo de pertenecer. Teodoro se ha ido; y les seguirán Óscar Hernández y algunos más. A cuentagotas, por supuesto, para hacer el mayor daño posible. Un auténtico gesto de caballerosidad y convivencia. Muy ilusionante la nueva política que viene.

Algunos de mis compañeros y compañeras me dicen que no puedo ser tan claro. Que a veces, los que estamos en cargos institucionales (aunque yo sea quizás el que menos tiempo lleve de toda la organización, escasamente dos años) debemos ejercer eso que llaman el 'políticamente correcto'. Creo que nos equivocamos enormemente si no decimos las cosas tal cual están sucediendo, tal cual se evidencia y tal cual las pensamos. Y lo digo claro: este proceso de ruptura tiene nombres y apellidos, CC, y también marionetas, Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

He vivido al igual que muchas de mis compañeras el proceso de negociación y como a cada paso que daban Luis Campos y Carmen Hernández, que fueron los encargados por el partido de negociar, se les daba un no por repuesta o silencio. He vivido la ansiedad de Luis y la frustración de Carmen. He leído filtraciones, escuchado críticas abusivas e injustas hacia miembros que han dado su vida por hacer buena política para nuestro país, he recibido burlas de los adversarios y visto fotos de supuestos compañeros con estos mismos burlones.

Pero también he visto resistencia y valentía. Podremos criticar cosas de Román, pero una de ellas no será la cobardía. Ha tirado de nosotros en todo este proceso dándonos ánimos. Explicando datos. Educándonos en este duro arte de la política, más aquella que tiene que ver con el partido y los procesos orgánicos. No he visto ni una sola duda y ni una sola señal que me hagan decir que Román está KO.

Gracias a personas como él la izquierda canaria está viva y es hoy la cuarta fuerza de nuestro país. Personas que han dado parte de su vida para construir un espacio político y una organización que le diga a la cara de la derecha canaria y española que Canarias no es el chiringuito de nadie.

Lo digo claro. Si Román es la única garantía para que el nacionalismo de izquierdas no desaparezca, más Román. Si Román es la piedra en el zapato para frenar al falso nacionalismo de CC, más Román. Si a Román no lo quieren los poderosos y los operadores mediáticos de CC, más Román.

Suelo ser una persona bastante aprensiva. Me afectan las cosas más de lo que yo quisiera. Pero hoy más que nunca estoy seguro de mí mismo y de la organización en cual milito. NC-bc no desaparecerá, esa cantinela la he oído desde siempre. Puede ser, incluso, que esta traición que nos han hecho valga para ajustar organizativa e ideológicamente nuestro espacio político. Para purgar ambigüedades. También, por supuesto, para renovar caras y mejorar estilo, pero siempre desde los cauces democráticos que nos hemos dado entre todos. NC-bc está viva y con ganas de dar batalla.

Las cartas están boca arriba y cada uno colocado en su posición. NC-bc en la izquierda canarista junto a otras fuerzas como Sí Se Puede, Drago Canarias o Alternativa por La Gomera. CC, Ciuca y Onalia Bueno en el regionalismo de derechas. BNR ha elegido bando y ¿Roque Aguayro? Lo veremos dentro de poco y sabremos si los comentarios de los diputados de CC se cumplen en su totalidad. El tiempo coloca a cada cual en su sitio.