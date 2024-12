El desprecio del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacia los habitantes del barrio de La Isleta no tiene límites. El penúltimo episodio –habrá más, no lo duden– se produjo en la noche del pasado jueves. Fue la jornada elegida para el encendido navideño en la ciudad.

Este año, para no ser menos que Vigo –para algunos el nuevo paraíso navideño y para otros el culmen de la horterada pueblerina y del pan y circo– y Nueva York –según el director artístico del show– se ha instalado una bola gigante en La Puntilla. La misma se ilumina por la noche, como es lógico, y contaría con una banda sonora navideña de un par de pases cada día. Pues bien, cuando se hizo la luz empezó una entradilla musical que culminaba con un extracto de la famosa canción 'All I Want for Christmas is You', de Mariah Carey como colofón. Todo a un volumen ensordecedor. Pero bueno, era la puesta de largo y se merecía que fuera a bombo y platillo. Lo que nadie esperaba –al menos entre los vecinos– es que comenzara a repetirse cada veinte minutos y se extendiera hasta avanzadísima la madrugada.

El fallo evidencia el nulo respeto e interés que despierta La Isleta para los actuales regidores de la ciudad. Que nadie se diera cuenta de que algo no iba bien con la 'bolita' es un ejemplo irrefutable que viene a sumar. Se añade a cómo han asfixiado al barrio con el nuevo trazado urbano por el tramo 8 de la MetroGuagua que nunca llegará, a la falta de limpieza de sus calles y de la playa de Las Canteras y a parte del carnaval que de nuevo le endosarán en febrero de 2025.