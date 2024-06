Advertidos

No hay nada como vivir en la inopia. Porque, a veces, cuando se saca la cabeza del caparazón y nos asomas a la realidad, al menos algunos días, buena parte de lo que vemos es espanto. Si supiéramos todo lo que pasa, lo que se cuece en secreto, en los bajos y delictivos fondos de la sociedad, difícilmente saldríamos a la calle.

No se trata de caer en el alarmismo. Menos aún consiste en dar un paso más para, como hacen algunos, generar miedos infundados y odios hacia a los migrantes. No, no es eso. Pero tampoco debemos seguir con una venda en los ojos que nos impida ver que la delincuencia parece que está escalando en las islas, si no en cifras, sí en su ferocidad.

No dudo que el Ministerio del Interior tenga sus cifras y las estudie cada mes, al igual que la Delegación del Gobierno. Pero si nos asomamos a lo publicado en este periódico en lo que va de mes, cuanto menos habría que reflexionar. Nos topamos, entre otras 'lindezas' con una cuchillada mortal en Telde, con tres detenidos con un intento de homicidio, con armas de fuego incluidas, durante un asalto brutal en un domicilio de Mogán, con un sujeto paseando en coche por Telde mientras le acompañaban dentro de una bolsa una pistola y una metralleta de aire comprimido, y como colofón la Confederación Española de Policía solicitando más efectivos para el segundo municipio más poblado de Gran Canaria –Telde– por «el deterioro considerable de los indicadores de criminalidad». El que avisa no es traidor y la demanda de la confederación policial parece seria, aunque al ministro Fernando Grande-Marlaska le incomode. O no le importe la isla.