Reunión sin timple

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una oportunidad de oro hoy para demostrar que Canarias no es ninguna colonia ni tampoco se la trae al pairo. Tras meses de ninguneo y de mirar para otro lado ante la urgencia migratoria que sufre las islas -por la llegada de menores no acompañados que está asumiendo en solitario el archipiélago, ya que con los adultos el sistema de reparto está funcionando-, ha llegado el momento de que Sánchez actúe.

Así lo entiende el Gobierno de Canarias que confía en que de esta reunión salgan medidas concretas y sobre todo, el compromiso de Sánchez de aprobar con celeridad y en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley que modifique la ley de Extranjería y obligue sin dilación a las comunidades autónomas a asumir a los menores.

La solidaridad no funciona. En lo que llevamos de año solo han salido de las islas a otras regiones 65 niños y se quejan. El tiempo de los gestos se acabó.

Solo Sánchez puede salvar a las islas del problema que se le viene encima a partir de septiembre, cuando podrían arribar hasta final de año 7.000 menores migrantes más. Estos unidos a los 5.2000 actuales elevaría a 11.000 los tutelados en las islas. La cifra «inasumible», como apuntan desde el Gobierno, por falta de recursos presupuestarios , personal e instalaciones. «No solo es por nosotros», como apuntaba hace días un miembro del Gobierno, sino por ellos, por los niños que están acogidos en las islas y que no están recibiendo la atención a la que obligan los tratados internacionales sobre los menores. Es cierto que tienen un techo bajo el que dormir y comida pero no solo es eso. So n niños, algunos de 8 ó 9 años, en situación vulnerable y que requieren un trato que no reciben.

Aquí no se puede culpar a Canarias, que está haciendo mucho más de lo que puede, sino a todos aquellas instituciones nacionales y europeas a las que se les llena la boca hablando de «humanidad» ante conflictos lejanos en los que se ven implicados niños y luego son incapaces de atender lo que tienen más cerca. La reunión de hoy no será un encuentro protocolario «de verano», con un timple y una manta esperancera de por medio como presentes, como aseguran fuentes del Gobierno. Desde Canarias se plantea como un encuentro de trabajo en las que el Estado aporte soluciones concretas a una problemática que asume Canarias en primera persona pero que es responsabilidad de España y de Europa, a la que parece que la cosa le pilla lejos.