Nueva tasa al canario

Existe cierta indignación -y en mi opinión que está justificada- con la decisión que ha adoptado el Gobierno de Canarias de aplicar una subida de dos céntimos al litro de combustible al objeto de destinar el dinero que se recaude con carácter finalista a medidas vinculadas con el medio ambiente y la lucha del cambio climático.

La verdad que este nuevo impuesto, del que se han descolgado los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, puede ser muy loable pero no es justo. El Gobierno de Canarias -PP y CC- han rechazado en todo momento una ecotasa turística ( y lo comparto porque el turista ya paga los impuestos que le corresponde en su viaje y lo que consume en las islas) pero lo que no puede ser es decir, al visitante no se le grava más y al residente, sí, que total por dos céntimos no se va a dar cuenta. De nuevo, las protestas del 20A y del 20-O no se han entendido por parte de los políticos.

Ahora dirán que los turistas también van a pagar por el combustible . Es cierto, pero sus viajes son limitados cuando visitan las islas. Se estima que el gasto medio mensual de esta subida serán cinco euros que pagará tanto el ejecutivo que va a su oficina todos los días, por un sueldo de 2.500-3.000 euros, como el autónomo o el trabajador que coge su coche todos los días para bajar al sur a trabajar por un sueldo que ronda los 1.200. No es lo mismo para uno que para otro.

El Gobierno de Canarias nos dijo que no podía bajar el IGIC porque España ha fijado un techo de gasto y unas exigencias fiscales que impide esa reducción. Vale. Lo aceptamos y seguiremos pagando el mismo IGIC pero luego, no cree otro impuesto y lo disfrace con el medio ambiente. Canarias supera cada mes el récord de recaudación del IGIC por la subida de precios y la buena marcha del turismo. Ese dinero es el que hay que destinar a las medidas ambientales y no seguir exprimiendo al de siempre.