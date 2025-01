Todos son culpables

En el circo en el que se ha convertido la política española y en el que ayer pudimos ver un nuevo espectáculo son culpables todos los partidos. Es cierto que el PP, Junts y Vox votaron ayer en contra de dos decretos que incluían medidas ... económicas y sociales que afectan a más de 32 millones de personas, entre la revalorización de las pensiones y la gratuidad del transporte público, con el único fin de 'golpear' al Gobierno y evidenciar la cuerda floja en la que se mueve Pedro Sánchez y la debilidad de esta legislatura.

Sin embargo, no es menos cierto que la forma en la que se encajaron esos decretos por parte del Gobierno no fue la idónea, incluyendo 80 medidas de todo tipo y color (algunas de ellas apoyadas por su socios de gobierno -Bildu y ERC entre otros- pero sin respaldo de PP y Junts) en medio de otras de calado y que tenían unanimidad, como las pensiones y el transporte. Era el todo y la nada y Junts y el PP optaron por la nada, si bien ya han planteado al Gobierno que si lleva ambas medidas a convalidación por separado y en decretos independientes tienen su apoyo.

El PSOE se mostraba sorprendido ayer por el resultado de la convalidación cuando el rechazo de Junts a apoyar a estos decretos lo dejó claro hace menos de un a semana el propio Puigdemont en la rueda de prensa que dio en Bruselas. «Los presupuestos no se negociarán, y si hay decretos o iniciativas legislativas, que no nos busquen», dijo de forma contundente. Se sabía su posición y no creo que el PSOE fuera a esperar el apoyo del PP, tras ver los resultados de votaciones previas, como la de la modifación de la ley de Extranjería para el reparto de los menores, sin ir más lejos. Todo es puro teatro.

Pedro Sánchez sabía que esto iba a pasar y no movió un dedo por sacar pensiones y transporte del decreto. Pura estrategia para dejar en evidencia al PP, que deja tirados a millones de españoles. y mientras ellos siguen con su actuación los demás, los ciudadanos, seguimos sufriéndolos.