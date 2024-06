Han imputado a la mujer del presidente del gobierno de España, sí, la han imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. En un país normal esto sería motivo más que suficiente para que el presidente de la nación se apartara del cargo. Pero no, aquí se ha decidido llamar al juez facha y corrupto desde el gobierno de España.

Ha quedado absolutamente desmontada la estrategia mediática del Gobierno, que busca tapar con insultos las graves sospechas de corrupción que acechan a Sánchez. Los españoles han pasado de una carta de reflexión del presidente, dándose cinco días para decidir si sigue, a una carta de citación de su mujer para el próximo 5 de julio.

Jamás había ido un cartero a La Moncloa a entregar una carta de citación en un juzgado y esto es extremadamente grave. Paren a reflexionar un momento, independientemente que sean de derechas, de izquierdas, de centro o de nada, quiero que se hagan una pregunta: ¿Merece un presidente que ha mentido tanto seguir en el Gobierno?, supongo que están de acuerdo conmigo que ha mentido hasta la saciedad, con podemos que no los metería en el gobierno, con Bildu que no pactaría con ellos, con los indultos de los independentistas, con la amnistía y un largo etcétera que aquí no cabe.

Esto son hechos probados, ha hecho todo lo contrario a lo que dijo, pero tiene en la cabeza que todo le da igual, porque le seguirán votando, porque ha montado un sistema de escándalos todos los días para que a los españoles no les de tiempo a pensar y analizar. Soy de los que piensa que Sánchez está muy equivocado con los españoles, que ha llegado un punto de no retorno y que hasta aquí hemos llegado.

Este domingo es el momento en salir en masa a las urnas, unir el voto, porque separados Sánchez se garantiza seguir si votamos por separado y decirle que esta es la última estación a toda esta crispación que el propio Sánchez ha generado porque le beneficia.

¿Hay una alternativa a todo esto? Claro que la hay. El PP representa el cambio a todo esto. Mientras Sánchez lleva siete meses dedicado a los siete diputados que le han dado el Gobierno, en el PP estamos proponiendo e incluso consiguiendo aprobar en el Congreso y en el Senado cuestiones que afectan a los ciudadanos, y nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo ha presentado los compromisos que se impulsarán en los primero seis meses de la legislatura europea: Proteger nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho de los desmanes de Sánchez. Defender a nuestros sectores productivos, de modo que el PP ostente la comisaría de Agricultura y se cree la de Pesca. Impulsar un Pacto Europeo del Agua. Implicar a Europa en el problema de la vivienda, en su construcción y con exenciones de impuestos a la vivienda social. Apoyar la formación de los jóvenes, destinando fondos europeos para ello e implantando el Bachillerato Schuman con contenidos comunes. Reforzar los controles de acceso a las redes de los menores. Derogar dos leyes por cada una que se apruebe y garantizar que cada normativa nueva se someta a un chequeo de competitividad. Favorecer la concienciación ambiental con la extensión de la filosofía de que quien descontamina cobra. Reforzar la seguridad de las fronteras y asegurar que los migrantes se comprometan con los valores fundacionales de la UE, como la igualdad entre hombres y mujeres. Iniciar las negociaciones para que el español se reconozca como lengua de trabajo en la Comisión Europea. Prohibir la celebración de homenajes a terroristas y que condenados por estos delitos sean contratados en instituciones europeas Fomentar la conciliación.

A diferencia de otras formaciones, el PP es el único partido que en esta campaña ha presentado propuestas para defender el Estado de derecho, y a nuestros sectores productivos, combatir la sequía y mejorar la competitividad económica. Solo en las últimas semanas, el PP ha diseñado el mayor plan fiscal de la historia para apoyar a los jóvenes en el desarrollo de su proyecto vital y que todas las comunidades en las que gobierna el PP tendrán una EBAU igual y justa, que pondrá a disposición del resto de autonomías.

Por algo somos el partido mayoritario de España, porque nos dedicamos a los problemas reales que tiene la gente y no a los escándalos de Sánchez. Por último quiero explicarte que si no votas al PP Sánchez se queda y se sigue riendo de ti. La izquierda está concentrando su voto en el PSOE mientras el resto nos dividimos. Si no unimos los votos, Sánchez puede ganar y estoy convencido que eso no lo quieres.

Por otra parte, están los nacionalismos canarios de Coalición Canaria y Nueva Canarias, que no están contando la verdad de la lista en la que van. Ningún representante canario de estos dos partidos van en puestos de salida como para ser eurodiputado, ya que si votas lo que dice coalición canaria, en verdad estás votando al partido nacionalista vasco, que no sabe ni cuántas islas somos, y si votas lo que dice Nueva Canarias, estás votando a Sumar, los comunistas de Yolanda Díaz. ¿Es esto serio? Yo no lo creo. Lo más serio si quieres echar a Sánchez es votar a la verdadera alternativa, que es el PP, con un candidato canario y con experiencia que si será elegido porque va en un puesto de salida y respetado en el sector del plátano y la pesca, como ningún otro candidato todos estos años, Gabriel Mato.

El domingo se vota, se vota la dignidad de toda una nación y ha llegado el momento de responder masivamente a la carta en donde el presidente del Gobierno ha pretendido mentir a todos. Ahora te toca ti, ahora tienes el poder, vota, responde.