A colgarse medallas

El éxito deportivo es sinónimo de fotos con los políticos de turno. Es casi ley de vida. Muchos de los que se retratan junto al verdadero protagonista no tienen ni idea de lo que supone lo que ha logrado, ni cómo lo ha conseguido, pero agarrados a la política de la subvención y a unas federaciones que tienen a los políticos como fieles aliados, este detalle supone un compromiso casi adquirido que tienen que pasar.

¿Se acuerdan de Alberto Ginés? ¿De Maialen Chourraut? ¿O de David Valero? En los últimos Juegos Olímpicos se habló sin parar de escalada, de piragüismo en eslalon y de mountain bike, porque estos tres deportistas lograron medallas olímpicas para España. Ya estamos de nuevo con una cita olímpica a nuestras puertas, en esta ocasión en París, y volveremos a repetir lo de siempre. No soy adivino, pero se los voy a adelantar.

Ahora todos los políticos, empezando por el Consejo Superior de Deportes, está esperando al número de medallas que consigan nuestros deportistas. El gran objetivo es superar el récord de Barcelona 1992, ahí España logró su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos hasta la fecha, alcanzando un total de 22 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Esta destacada actuación situó a España en el sexto puesto del medallero general.

Si España lograse superar esa cifra el éxito sería absoluto. Se hablaría de la mejor era del deporte español y los políticos no pararían de hacerse fotos con los deportistas para hacer como suyo el sacrificio que supone colgarse una medalla olímpica. Si no se obtiene el objetivo, al igual que en un periodo electoral, no pasaría nada. Todo tiene justificación.Lo que es real es que el deporte merece más atención y mayor inversión, sobre todo en infraestructuras. Que un español ganase una medalla olímpica en escalada fue un milagro, al igual que otros deportistas que gracias a su esfuerzo le han dado visibilidad a deportes totalmente desconocidos y minoritarios que no tienen ningún seguimiento mediático.

Hace años, y en Gran Canaria tenemos el ejemplo, cada municipio construyó una piscina y un pabellón cubierto. ¿Pero el deporte base está bien atendido? ¿Hay profesionales trabajando en las distintas modalidades para alcanzar objetivos? ¿O el deporte de base se está convirtiendo, a nivel general, en una actividad extraescolar y así los clubes poder obtener unos ingresos? Ahora el deporte estará quince días en lo más alto. Pero luego, por favor, no se olviden de él.