La otra cara de unos Juegos

Ahí seguimos, enganchados al tiro, piragüismo, badminton, tenis de mesa. mountain bike, remo o baloncesto 3 contra 3. Todos hacen cábalas para ver cuántas medallas caerán para la delegación española, sobre todo los políticos y los miembros del Comité Olímpico Español que llevan más años en el cargo que los Juegos Olímpicos que sumó Jesús García Bragado -marchador de un enorme palmarés-. Pero ese espíritu olímpico del esfuerzo, atravesando cuatro años llenos de sacrificio, se puede ir al traste en tan solo unos segundos en un combate de judo o en uno de boxeo.

Los Juegos Olímpicos son capaces de provocar que te pegues a un televisor viendo un partido de ping-pong. Y eso solo pasa cada cuatro años, porque en ese intervalo nadie se acuerda de estos deportistas. Nadie. Para llegar a unos Juegos Olímpicos el camino es muy difícil. Hay que lograr marcas, objetivos, estar dentro de un programa de becas para poder subsitir y ganar un metal olímpico te arregla tu inmediato futuro, pero si en deportes minoritarios no lo haces estás abocado al olvido. Pero dentro de ese esfuerzo colectivo e individual que antes hablaba me sorprende que en sus ganas de abrirse al mundo y de poder llegar a más gente joven, el Comité Olímpico Internacional haya accedido a incluir en esta cita de París a deportes como el skateboarding o el breaking. Esto a mí me trastoca la visión que tenía. Ver a niños y niñas de 15 años luchando en skate por una medalla olímpica me supera y creo que se pierde, con todos mis respetos, ese espíritu por el que tantos y tantos deportistas han luchado durante muchos años para poder alcanzar un puesto en esta cita inolvidable para sus carreras deportivas.

Deportes como el kárate, fútbol sala, fútbol playa o pádel están fuera de una cita en la que cada cuatro años se intentan incluir nuevas modalidades, pero no se debe perder el tino porque a este ritmo veo a los bailes de salón en una cita olímpica, por lo que animo a todos a ir ensayando en las verbenas. Jajaja.

Lo lamentable de estos intensos 15 días es como los deportistas pasarán luego a un segundo plano y volverán a su ostracismo habitual. ¿Ustedes cuántos partidos de dobles de tenis ven al año? No lo televisa nadie porque no tiene audiencia. Pero ahora estamos enganchados porque juega Nadal y Alcaraz.

En breve volverá la cruda realidad. La del deporte de élite subvencionado hasta las cejas para ganar títulos que no provocan ningún rédito.