Un contraste sintomático en las rutas migratorias

El caos, la desesperación y la muerte siguen marcando la pauta en el intento de miles de migrantes de llegar a Europa a través de Canarias. Esta semana, otros cincuenta muertos en una embarcación salida de Mauritania, sin que en esta ocasión pudieran auxiliarles a ... tiempo los servicios de rescate marroquíes.

Los últimos datos desvelados por Frontex (Agencia Europea de Control de Fronteras) sobre el origen de estas personas son reveladores: afganos, sirios y pakistaníes se han sumado a la Ruta Canaria para alcanzar las Islas, usándolas como palanca para arribar a Europa. Y otro apunte significativo por parte de las autoridades europeas: en 2024, la llegada al continente disminuyó un 38%. Sin embargo, a las Islas ha entrado un 18% más que el año anterior.

La ecuación es simple. Si la distancia para alcanzar las costas del sur de Europa es más corta y el mar que las baña es más tranquilo y, por lo tanto, menos peligroso que el Atlántico, ¿por qué disminuye significativamente el movimiento a través del Mediterráneo y crece de forma alarmante por el Atlántico?

La respuesta resulta sencilla. En Europa -incluida la España peninsular- existe una política para el control de fronteras, mientras que en el caso del Archipiélago, estamos absolutamente abandonados a nuestra suerte. Lamentable, pero cierto. ¡Canarias tiene que despertar y defenderse del desprecio y falta de respeto con la que nos tratan autoridades y partidos estatales españoles!

Es absolutamente intolerable la tomadura de pelo a la que nos tienen sometidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con respecto a la inmigración en general y los menores no acompañados, en particular. Hasta ahora, han demostrado que solo les interesa utilizar un asunto tan sensible para obtener réditos políticos miserables.

Los populares, incomprensiblemente, no se suman a la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería, que obliga a la distribución equitativa de los menores no acompañados entre el conjunto de los territorios del Estado, tratando de generar un conflicto entre los gobiernos de España y Canarias que conduzca a la ruptura del acuerdo que Coalición Canaria tiene con Pedro Sánchez en Madrid.

Por contra, los socialistas maniobran para que Clavijo expulse del Gobierno de las Islas a los populares que lidera Manuel Domínguez. Interesa la política, no el drama que deja la inmigración llegada por el mar.

No alcanzo a entender por qué a Pedro Sánchez no le vale el acuerdo impulsado en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero, que obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas. Un compromiso que incluía el despliegue diplomático en toda el África Occidental; planes de cooperación para llevar a cabo un control efectivo de las mafias en origen; patrulleras conjuntas con las policías de Marruecos, Mauritania y Senegal, en aguas soberanas de estos países, para disuadir a los traficantes y despliegue en la mediana de medios de Frontex, para ayudar, rescatar y retener a los que estaban en apuros, además de disuadir y retener a los patrones de las embarcaciones; auxilio, ayuda y retención de los que llegaban y derivación a la Península.

Sobre las bases expuestas, debería articularse un nuevo acuerdo de Estado que garantice los derechos de los migrantes y frene radicalmente la vulnerabilidad de nuestras costas. ¿Por qué las muertes y el drama migratorio es mayor en Canarias que en el sur peninsular y Europa?