Un año de avances

Hace un año, asumí el cargo de consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Aunque ya conocía el área, sabía que en esta ocasión me enfrentaría a desafíos significativos en un contexto de emergencia habitacional y de importantes problemas de movilidad. Hoy, al hacer balance de mi primer año de gestión, puedo afirmar que es evidente que se han logrado hitos importantes que merecen ser destacados.

En esta línea, uno de los logros más relevantes de la Consejería ha sido la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, una norma ambiciosa destinada a aumentar la disponibilidad de viviendas públicas y privadas en todas las islas.

Este documento, aprobado siete meses después de llegar al Ejecutivo, incluye una veintena de medidas que buscan incrementar la oferta de suelo y promover la construcción de viviendas protegidas.

En menos de medio año, impulsamos también la colaboración público-privada, clave para enfrentar el problema de la vivienda en nuestras islas y con la que se ha logrado poner en marcha proyectos para la construcción de más de 1.000 viviendas en todo el archipiélago, abordando de manera efectiva la demanda habitacional urgente.

Es indispensable aprovechar la experiencia y los recursos de ambos sectores para impulsar la ejecución de proyectos e inmuebles que satisfagan las necesidades de la sociedad canaria.

Además, la colaboración de la empresa pública Visocan nos ha brindado la oportunidad de abordar este importante desafío avanzando en la adquisición de inmuebles para transformarlos en viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.

La intención de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha sido, desde el principio, encontrar nuevas formas de colaborar para llevar a cabo nuevos desarrollos inmobiliarios que generen un cambio sustancial en el acceso a la vivienda para muchas familias canarias.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, hemos dado importantes pasos, por un lado, la apertura al tráfico de los túneles de Faneque, una reivindicación histórica que por fin ha permitido que todos los grancanarios y grancanarias, especialmente los ciudadanos de La Aldea, pueden atravesar el macizo de Faneque con total seguridad, reduciendo el tiempo de recorrido y sin tener que sortear los numerosos desprendimientos que se producían durante los meses de lluvia.

Un hito que demuestra los significativos avances que se han logrado en materia de infraestructura viaria y al que se suma el comienzo de las obras del proyecto de soterramiento y mejora de los enlaces de Belén María y Torre Las Palmas, en la capital grancanaria, el primer paso para descongestionar la ciudad y que, además, mejorará la movilidad y la calidad de vida de los canarios y las canarias.

No puedo negar que no será un camino fácil, porque ninguna obra de carretera lo es, pero hemos establecido un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Las Palmas para priorizar la creación de vías provisionales a través del puerto para asegurar que la operativa portuaria y los flujos de tráfico diario en esta concurrida zona de Las Palmas de Gran Canaria no se vean afectados.

Asimismo, la Consejería ha continuado progresando en el camino hacia la descarbonización. El desarrollo de la 'Estrategia de eficiencia energética y energías renovables en las infraestructuras viarias' transformará las carreteras del archipiélago promoviendo la sostenibilidad, y mejorando la eficiencia energética de las vías, para que sean auténticos espacios generadores de energía limpia.

El Convenio de Carreteras ha supuesto una inversión de 1,470 millones de euros para mejorar la conectividad terrestre, con obras en ejecución en todas las islas. Sin embargo, la gestión no ha estado exenta de desafíos, como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la adjudicación de la obra del cierre del Anillo Insular. A pesar de este contratiempo, el equipo completo de la Consejería ha trabajado para minimizar las consecuencias económicas y evitar la paralización de la obra.

El compromiso con la movilidad sostenible también ha sido un pilar fundamental de la gestión durante estos 12 meses. La prórroga del decreto que regula la gratuidad del transporte en las Islas, lograda tras arduas negociaciones con el Estado, es un ejemplo claro de nuestro compromiso de mejorar la accesibi lidad y sostenibilidad del transporte público. Además, se refuerza con el desarrollo de la redacción de la primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, destinada a incentivar modos de transporte más saludables y sostenibles, involucrando a ciudadanos, profesionales y empresas en un proceso de participación abierta.

La creación del Mobility Lab es otro hito significativo, un laboratorio destinado a estudiar e innovar en soluciones de movilidad sostenible. Lo hemos dicho en varias ocasiones, la solución a los problemas del archipiélago ya no pasa por construir únicamente nuevas infraestructuras, sino por mejorar las existentes e innovar en materia de movilidad, es por ello, que esta iniciativa recabará datos prácticos para desarrollar soluciones innovadoras.

Vivimos en un territorio aislado y fragmentado, por ello, los puertos representan la puerta de acceso a través de nuestro mar, y el canal principal de abastecimiento de nuestra tierra. En esta línea, la Consejería ha trabajado en un nuevo plan estratégico de Puertos Canarios, con el objetivo de incrementar la competitividad y profesionalización de las instalaciones portuarias. La visión es convertir estos puertos en Puertos 4.0, inteligentes y eficientes, garantizando un servicio de alta calidad y promoviendo la prosperidad en las islas.

En resumen, este primer año al frente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha sido marcado por avances significativos en todas las áreas. Aunque ha habido desafíos, la determinación, el diálogo entre administraciones, y la visión estratégica han permitido superar obstáculos y sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible para Canarias.

La ciudadanía canaria puede esperar más avances y transformaciones en los próximos años, porque estamos enfocados en mejorar la calidad de vida y progresar en el desarrollo sostenible del archipiélago.