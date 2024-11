Dietas y tantos por ciento en el Parlamento canario

Como profesor interino o no numerario (PNN) y, posteriormente, como funcionario de carrera, jamás vi en mi nómina del Ministerio de Educación y Ciencia / Consejería de Educación ningún arrebatador apartado ligado a dietas, remuneraciones, complementos, retribuciones o estipendios por actividades desarrolladas en el instituto fuera o dentro del aula.

Así, por ejemplo, y por citar algunas de obligado, requerido, debido, exigido y pertinente cumplimiento, me refiero a semanales reuniones del seminario o departamento correspondiente a mi asignatura asistencia a claustros o presencia en evaluaciones... Más: ni tan siquiera un diplomita como reconocimiento por organizar (y participar directamente en ellos) actos extraescolares relacionados con las materias impartidas. Y si en algún momento recibí simbólicas pagas ajenas a la inmensa mayoría del claustro, aquellas se referían al desempeño de algún cargo dentro del equipo directivo ( jefe de estudios, director o vicedirector).

Todo lo cual, dicho sea de paso, ni nos cogió de sorpresa el primer año de ejercicio, ni se consideraba discriminatorio ni traducía abuso o explotación por parte de las administraciones (nacional y autonómica): respondía, simplemente, a la función de profesor (interino / titular). Por tanto, actividades realizadas en el aula, despachos, sala de juntas, entidades culturales exteriores (Museo Néstor, casas museos -Pérez Galdós, Tomás Morales, Domingo Rivero-, Biblioteca Pública del Estado) o relacionadas con la información escrita (hemeroteca del Museo Canario, CANARIAS7, La Provincia) eran un todo, una variopinta unidad. (Por suerte para el alumnado, esta no fue nunca «unidad de destino en lo universal», comecocos fascista impuesto en mi escuela pública galdense.)

Pero ahora caigo en la cuenta de nuestra ingenuidad, angelicales criaturas entregadas sin limitaciones a la muy satisfactoria tarea de las aulas para llevarles a los alumnos ya no solo los programas oficiales de las asignaturas sino, y sobre todo, el 'Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente', tal como define el Diccionario la voz 'ciencia'.

Dije arriba 'angelicales criaturas', estimado lector, para disimular y evitarme otras consideraciones recogidas en el Diccionario básico de canarismos (Academia Canaria de la Lengua) mucho más precisas, contundentes y englobadas en voces como singuangas, toletas y sanacas criaturas (en pisulá, 'gilipollas'). (Por cierto: la Asociación de Academias de la Lengua Española incluye 'sanaca' en el Diccionario de americanismos. Por su parte, el Diccionario básico... ubica este adjetivo en Fuerteventura y Gran Canaria con significado de 'Simple, bobalicón, de poco ingenio' y, en general, 'Ingenuo, inocente, sin malicia'.)

Ahora bien, por un elemental y contundente contraste mantengo lo expuesto referido a nuestra inocente candidez como 'explotados' profesores: sus ('de ellas') señorías del Parlamento de Canarias multiplican este año casi ad infinitum (hiperbolizo) las percepciones euriles por asistir a reuniones y convocatorias en el mismo edificio parlamentario u otros aledaños... ¡directísimamente relacionadas ambas actividades con su propia condición de diputados!

Así, pasaron de 904 euros mensuales (2023) a 2088 desde el pasado septiembre. Valgan cinco contundentes ejemplos sobre veinte (CANARIAS7): la señora PPérez cobró 6586,67 euros por su presencia en juntas o sesiones (507 euros de media); el señor Acosta (Agrupación Herreña Independiente), ingresó 5336,50 frente a los 2080 del año anterior; el señor Galván (Vox), percibió 4130,50 euros; los señores Barragán (CoATIción Canaria) - NCampos, obtuvieron 4046,50 cada uno; y el señor Matos (PSOE), 3710,50. Y a todas estas, para completar con final feliz la ascendente maniobra, se regalaron una subida del 10% en el sueldo base. Para que luego digan murmuradores ciudadanos y sectores difamadores que no hay manera de obtener amplios acuerdos ni, muchísimo menos, unanimidad, es decir, coincidencia al ciento por ciento.

Porque -a la vista está- en algunas sesiones ajenas a las subidas también hay rigurosas y trascendentales intervenciones para lograr la armonía general, sin fisuras, cuando de temas patrios se trata en ellas. Y como ejemplo del sentimiento y fervor (¡arsa, canario!) históricos, una intervención de la señora Luzardo (mayo, 2016) recibe la unánime bendición del Parlamento regional tras su ferviente defensa para trasladar a Gáldar los restos del 'último monarca aborigen' Fernando Guanarteme (ubicados en algún espacio de algún real sitio desconocido). PPatriótica lección de nacionalismo y visión universal la suya, aunque pudo aprovechar el plácido momento subliminal para reclamar, también, el simbólico reencuentro con sus familiares de canarios asesinados y desaparecidos durante la dictadura franquista. Se trata de esa cosa que los rojos bolivarianos llaman 'Memoria Histórica' y que tanto repelús, escalofrío, estremecimiento, temblor, sacudida o repugnancia produce a la gente de bien, cuyos asesinados por los rojos fueron llevados en pocos años al Valle de los Caídos por Dios y por España.

No, las ascendentes autosubidas de sus (de ellas) señorías son legales… pero no me parecen apropiadas. O, al menos, las considero aparentemente insensatas, imprudentes, irreflexivas... a más de desmoralizantes éticamente por parte de la autollamada «izquierda parlamentaria», tan presta a veces a producir sorpresas, asombros y estupores. Así, ¿se imagina usted, estimado lector, que los trabajadores de cualquier institución pública -policías municipales de las Palmas de GC, por ejemplo- discutan solo entre ellos en democráticas sesiones e impongan sus subidas salariales a la manera de sus señorías, canarias y adjuntadas? ¿Y sí lo hicieran todas las policías locales del archipiélago? ¿Qué sucedería si la Policía Canaria regulara desde dentro sus nóminas?

Y como de algún sitio ha de salir el dinero, ¿la razón, por ejemplo, de que haya caído en el olvido la bajada del IVA -promesa de CoATIción Canaria y el PP- obedece a las alzas de las nóminas susseñoriales? Y me planteo otra cuestión: si tan fácil fue conseguir la unánime unanimidad, ¿serían capaces de llegar a consensos generales sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los disparatados precios de las viviendas de alquiler, los eternos tiempos de espera para entrar en el quirófano, las semanas en blanco para una consulta con el especialista médico, las soledades de muchos barrios, la terrible masificación turística, el acelerado deterioro ambiental?

¿Discuten sus señorías sobre otra lacerante realidad, cual es que «el 33,8% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa Arope y hasta el 11% sufre carencia material y social severa»? ¿Han llegado a consensos para enfrentarse a la disparatada subida de la inflación (2,5%) en nuestras ínsulas, superior a la media nacional? (atlánticohoy.com, septiembre 2024). ¿Y qué dicen sobre este titular («De pedir 23 millones más a recibir cero: las universidades canarias, en situación crítica») de CANARIAS7?

La actividad política actual, confundida por numerosos vividores peloteros (mediocres o incapaces) como tarea profesional, deja de ser a veces aquella apasionante misión de trabajar por la colectividad, por la igualdad. Así se lee en Aristóteles (La Política) desde 2500 años atrás: «El derecho político en la democracia es la igualdad, basada en la cantidad y no en la virtud». Y es indiscutible, claro, que los miembros de los parlamentos deben ser retribuidos por el Estado. Pero una cosa es el salario y otra bien distinta la absoluta autonomía de sus señorías (de ellas) para fijar sus nóminas (de ellas) cual si de directivos de empresas privadas se tratara. O, al menos, lo parece.