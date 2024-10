Quienes creen que el «dato mata el relato» seguramente no han contado con que su audiencia, en realidad, cree una cosa u otra no por los hechos o las cifras, sino por quien la diga. Pasa con las violencias machistas y el tsunami negacionista que soportamos a diario. Pasa con la misoginia que campa a sus anchas y que incluso ejercen las instituciones encargadas de proteger a las mujeres.

Según estimaciones de UNICEF más de 370 millones de niñas y mujeres «vivas en la actualidad», es decir, una de cada ocho mujeres y niñas, han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Quizás su madre, su hermana, su hija, su vecina, su amiga, su tendera de confianza, su peluquera, la vendedora de ciegos, la profesora de música, la catedrática de Química, la funcionaria, su médica, su abogada, o su representante política sea una de ellas. También la chica de esa web a la que va a menudo y, previsiblemente, la joven prostituida que ve en la ventana de camino al trabajo.

Las niñas y mujeres violadas o abusadas sexualmente no son «las otras», son las nuestras, con las que convivimos como si nada pasara. Porque es así como se mantiene esta cultura de la violación, del abuso. Porque es el abuelo, el padre, el hermano, el tío, el vecino… el que abusa y viola.

«Gisele Pelicot, la Bella Durmiente francesa», decía esta semana un titular. Con la metáfora espanta las imágenes de decenas de hombres violando a una mujer sedada. Tratando como objeto a un ser humano.

Que los más jóvenes se crean las estupideces y mentiras que cuenta el Alvise de turno es preocupante, pero no olvidemos que sin la concurrencia de los no tan jóvenes, 370 millones de niñas y mujeres no sufrirían violaciones ni abusos sexuales y a nadie se le ocurriría usar la maldita metáfora para blanquear lo que sufrió Pelicot.