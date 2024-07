Clavijo y el escapismo

Aunque nadie lo diría viendo cómo funcionan las instituciones canarias y españolas, la política está estrechamente relacionada con el diálogo, la motivación, los argumentos razonados y el bien común. Pero en los últimos tiempos, y lamentándolo mucho por la ciudadanía, se basa más en el escapismo que en organizar nuestra forma de convivencia de la mejor manera posible.

Pasa así con el «problema» de los y las menores migrantes no acompañados. Y es escapismo porque, para entender este lío monumental, solo necesitamos unir la línea de puntos para señalar quién es quién y poder determinar por qué no ha salido adelante una cuestión de justicia social y derechos humanos.

Primero, en el Congreso no se votaba la modificación de un artículo de la Ley de Extranjería, sino sobre la conveniencia de llevar a cabo dicho cambio. Este matiz es importante porque el PP, Vox y Junts, el trío racista que se ha formado a última hora, apelan a que no se tuvieron en cuenta sus enmiendas. Sin embargo, no es así como funciona el Parlamento. Cuando se presenta una propuesta, primero se vota si se acepta a trámite, es decir, si se acepta siquiera sea hablar de ella. Es durante la tramitación cuando se producen los debates y las enmiendas, abriendo paso a las posibilidades de negociación. Es absurdo exigir, como lo ha hecho el PP, que las enmiendas ya vengan aprobadas en la propuesta, porque sería vaciar de contenido el trámite parlamentario.

Fracasado ese intento, el Gobierno canario quiere ahora que el Consejo de Ministros y Ministras apruebe por decreto lo que no se pudo conseguir mediante ley. Se trata de un decreto que, en el plazo de un mes, requiere la aprobación en el Parlamento por el mismo número de diputados. Lamentablemente, Clavijo no nos sabe explicar cómo piensa hacer cambiar de opinión a los socios con los que tan cómodamente gobierna.

Clavijo quiere poner la pelota en el tejado del PSOE para evitar que miremos hacia su socio, en un ejercicio de escapismo político más propio de las series B de Netflix que una cuestión, como la de estos niños y niñas, que requeriría de mayor empatía. Una empatía muy poco probable en una región, como la canaria, acostumbrada a convivir con el hecho de que la mitad de sus menores esté al borde de la pobreza.