UD Las Palmas y el hermanamiento con San Antonio

La fotografía, ante la fachada del City Hall (Casa Consistorial) de San Antonio de Tejas, del grupo de directivos y técnicos de la Unión Deportiva Las Palmas, que visitó recientemente esa ciudad de Tejas tan unida a Canarias, parecía decirnos a todos que las islas y los isleños en San Antonio nunca perderán su 'Álamo', pues son tantas las raíces, las historias, los proyectos de convivencia y los afectos compartidos a lo largo de los siglos, que debe ser observada con detenimiento por todos los canarios, pues lo que hoy constituye un enclave histórico para el orgullo y el carácter nacional de los Estados Unidos, debe mucho a aquellos 'Canary Islanders' que en 1731 no sólo fundaron la Villa de San Antonio de Béjar y constituyeron su primer ayuntamiento, bajo el mandato del inolvidable Juan Leal e integrado exclusivamente por isleños -todo lo estudió, durante años, el también inolvidable investigador y escritor Armando Curbelo Fuentes, que dedicó varios libros a esta entrañable historia , aunque también es recomendable el libro 'San Antonio en la época colonial. 1718-1821' de María Esther Domínguez- sino que dejaron una huella en el espíritu y la cultura de aquella ciudad, que se ha transmitido durante casi trescientos años (que en breve habrá que conmemorar adecuadamente), en los que afloró en numerosos acontecimientos que marcaron su historia.

Ahora ese espíritu, esa «herencia y cultura de los isleños» en San Antonio se puede percibir en el rostro satisfecho del concejal responsable de relaciones con las comunidades hispanas de esa ciudad, Manny Peláez, al recibir a los representantes de la UD Las Palmas, y recibir de manos de Rafael Méndez y Patricio Viñayo una camiseta del equipo en la que se ha grabado el elocuente nombre de 'San Antonio', símbolo no sólo del importante e imprescindible plan de expansión internacional que el equipo lleva a cabo en la actualidad, sino de su voluntad de llevarlo a cabo también a través de uno de los lugares por los que los canarios del siglo XVIII supieron expandirse, progresar y crear un futuro importante, para ellos y para todo el mundo. Es curioso que, en el museo de la misión de 'El Álamo', existe una tabla con los nombres de los defensores de la ciudad, en la batalla que en 1836 mantuvieron contra las tropas del gran general y político mejicano Antonio López de Santa Anna, y entre esos nombre -entre los que también se encuentra el del legendario Davy Crockett, que también falleció en esta batalla- aparece un canario oriundo de Lanzarote de apellido Rodríguez, el único que no pereció en aquel combate, pues la noche anterior logró burlar la vigilancia de las líneas enemigas y alejarse, por senderos que conocía perfectamente pues era el cartero de esta comunidad, para avisar a las tropas del general Samuel Houston, acción que le valió ser reconocido como uno más de los héroes de El Álamo.

Esta visita me recordó al profesor Alfonso Armas Ayala hablando sobre Pérez Galdós, y presentado su gran obra en dos tomos sobre el escritor grancanario y universal, en la St. Mary's University in San Antonio, en 1990, sino que me ha retrotraído al 4 de marzo de 1976, cuando en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales, en la Plaza de Santa Ana, el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Ortiz Wiot, recibía a la alcaldesa de San Antonio de Tejas, Lila Cockrell, que en su intervención resaltó que «significaba un motivo de orgullo y satisfacción el nombre español y canario de la capital de Tejas, bella ciudad fundada en el siglo XVIII por emigrantes españoles, entre los cuales se incluían familias canarias». A ello añadía como las familias canarias allí radicadas al «principio eran sesenta, pero la cifra aumentó después hasta decientas», y «tal importancia han adquirido que a partir del siete de marzo y a petición de los descendientes de los canarios allí ubicados, se va a celebrar en San Antonio una Semana Canaria». Acto seguido se firmó y proclamó el acuerdo de Hermanamiento entre San Antonio de Tejas y Las Palmas de Gran Canaria -del que en 2026 se cumplirán cincuenta años, una oportunidad para conmemorarlo, y este viaje de la UD Las Palmas puede ser un significativo precedente de ello-, y la Sra. Cockrell hizo entrega al Sr. Ortiz Wiot de 'Alcalde Honorario de La Villita', el barrio histórico y artístico de San Antonio, así como la Medalla de Oro de la ciudad. En septiembre siguiente tuvo lugar la devolución de la visita y el refrendo del hermanamiento. La delegación de Las Palmas de Gran canaria inauguró un Pabellón Canario en la Feria de San Antonio y se inauguró, por la alcaldesa y los señores Ortiz Wiot y Olarte Cullen, la plaza principal de la ciudad con el nombre de 'Plaza de las Islas Canarias', contándose con la actuación del grupo folclórico de Lanzarote.

Curiosamente, mucho años antes, en 1931, en aquella plaza se erigió, con motivo del doscientos aniversario del primer consejo municipal de la ciudad, un monumento en granito, de tres metros de alto, en recuerdo de un 'Canary Islander', pero desapareció tiempo después. La visita futbolística isleña, su ilusión por iniciar un nuevo proyecto allí, el de unas competiciones deportivas habituales entre tejanos y grancanarios, también me lo han recordado, y quizá pueda ser esta la oportunidad para reponerse con ocasión de alguno de los partidos que se puedan jugar en el futuro que, tras esta visita de la expedición de la Unión deportiva Las Palmas, se muestra brillante para fortalecer el hermanamiento oficial de hace cuarenta y ocho años, del que también queda un recuerdo en la capital grancanaria, un monumento enclavado en el Parque del Castillo de Mata, junto a las antiguas 'Cuevas del Provecho'.

La Unión Deportiva Las Palmas ha retomado esta historia humana y cultural entre San Antonio y estas islas, ha reforzado el espíritu de unión entre los canarios de dos orillas del Atlántico al tiempo, que como afirmó el director general Patricio Viñayo este nuevo encuentro con San Antonio servirá «para hacer hermanamientos con otras ciudades, por ejemplo, para organizar campus bilingües con el nombre de ambos clubes, UD Las Palmas y San Antonio, a través de convenios, planes de trabajos y técnicos y entrenadores deportivos aportados por ambas partes». La historia de Canarias y América, de Las Palmas de Gran Canaria y San Antonio de Tejas, se escribe ahora con el lenguaje universal del fútbol, del deporte.