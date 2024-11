Se rompieron los cristales

Tengo a la Unesco por una organización necesaria y útil, al margen de que puede ser que con niveles de eficacia por debajo de lo deseable. Desde este punto de vista, considerando que se trata de una entidad que goza de credibilidad y prestigio, aplaudo que se posicione en asuntos de relevancia cuando de vidas humanas se trata. Y de ejemplo expongo el informe documentado, del 27 enero de 2020, donde se puso en evidencia a los negacionistas del Holocausto.

Por desgracia, el régimen nazi fue una máquina de exterminio de judíos. Las víctimas fatales se contabilizaron por millones. Un genocidio de manual. Algunos campos de exterminio aún siguen en pie y se enumeraron por decenas de miles los testimonios de quienes padecieron en sus carnes la barbarie.

Así las cosas, no obstante, los hay que niegan la mayor, llegando a sostener que e l Holocausto no fue tal. Les da igual que existan evidencias más que suficientes para emprender acciones destinadas a «comprender la raíz, la dinámica y las consecuencias de los atroces crímenes masivos perpetrados», como la Unesco esgrime a este respecto.

La aniquilación masiva, normalizada y protocolizada, fue real. Desde que Alemania invadiera Polonia y hasta que se consolidó la victoria aliada no tuvo pausas. Y de ella sacaron partido desalmados, oportunistas y canallas. Y se llegó a tal porque antes se permitieron episodios criminales asentados sobre la mentira, el odio al prójimo y la indiferencia. No hubo vuelta atrás a partir de la noche de los cristales rotos, entre Alemania y Austria, hace 86 años. Hubo asesinatos a sangre fría y apresamientos, deportaciones, se quemaron sinagogas por cientos y se destruyeron comercios judíos por miles. El 9 de noviembre de 1938 se dio el inicio a la Solución Final. Conviene no olvidarlo, pues se nos vienen tiempos convulsos y traumáticos.