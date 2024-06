Guardo en mi lugar de trabajo cotidiano un paquete de pan de molde. Dentro de una bolsa de plástico hay como una decena de rebanadas. En la parte externa, como es norma, la caducidad, 12-JUL. Teniendo en cuenta que lo compré hace casi un año atrás, está el producto vencido en once meses.

El pan estuvo algunos meses guardado en el frigorífico, circunstancia que seguramente ayudaría a evitar su degradación. Pero hace cosa de cuatro semanas lo coloqué fuera de la nevera, sobre un soporte a temperatura ambiente, para ver si se producía alguna alteración. Y les puedo comentar que cambios, lo que se dicen cambios, no apreció. No al menos en cuanto en lo que guarda relación con vista y tacto. Si acaso, cierto es que si quitas el precinto y abres la bolsa, apenas huele.

El producto se elaboró con centeno, millo, avena y semillas, además de con trigo, sal, azúcar y aceite, entre otros elementos que deben entenderse comunes. Para la conservación, si se da por buena la explicación contenida en la etiqueta, propionato cálcico y ácido sórbico.

De niño recuerdo del pan de molde con moho. En más de una vez fue a la basura por estar verde uno o dos días antes de la fecha de vencimiento. Cómo cambian las cosas. Y cambian no sé si siempre para mejor. Cuando un producto que puede considerarse básico en la cesta de la compra dura más, obviamente se dan condiciones para que la economía de las familias se vea aliviada. Pero me asalta la duda de saber si no estamos jugando con la salud a muy largo plazo. Por ejemplo, el propionato cálcico puede causar resistencia a la insulina y aumento en el IMC (Índice de Masa Corporal).

Por ende, sugiero que en la caducidad se añada el año, junto a día y mes. En caducidad y en el origen. Para que nos ayude a decidir mejor cómo y con qué nos la jugamos.