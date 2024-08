Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La cobardía de Puigdemont. Ya está tardando algún guionista de cine o de series en darle forma al esperpento de la tocata y fuga de Carles Puigdemont, dos veces prófugo y dos veces cobarde. Porque no conviene olvidar que tuvo compañeros de travesía independentista que decidieron asumir sus responsabilidades, se quedaron en España y acabaron pasando una temporada en la cárcel. Él tuvo la suerte de contar con quienes le ayudaron a escapar (entonces y ahora), con el añadido de que para ambas cosas hace falta un presupuesto importante, y es evidente lo que tiene de sobra. Ya puestos a echarle algo de humor a la película o a la serie, en la banda sonora se podría incluir el éxito más reciente de la cantante Dua Lipa: el tema 'Houdini'. En especial el pasaje en que ella le dice a su interlocutor: «Dime todas las formas en que me necesitas. / No estoy aquí por mucho tiempo. / Atrápame o me voy».

Éxito deportivo, que es lo importante. Los Juegos Olímpicos de París van llegando a su fin y por suerte lo que se ha impuesto es el deporte. Arriesgó mucho Francia con una puesta en escena que convirtió casi en secundario el estadio olímpico de turno y es evidente que le ha salido bien el riesgo asumido, excepción hecha del tóxico capítulo de las pruebas en el Sena. Pero más allá de las infraestructuras y la organización, en los Juegos los protagonistas son los deportistas y estos han puesto todo lo que tenían y más para competir hasta donde llegaban sus fuerzas. Los Juegos dejan momentos para el recuerdo que tardarán mucho en borrarse, de esos que permanecerán incluso más allá de la siguiente cita olímpica, en Los Ángeles en 2028. Escenas de gloria, de oros, platas y bronces, pero también de derrotas, lesiones, frustraciones y lágrimas. Lo que conlleva el deporte y, a fin de cuentas, la vida misma. Porque por más que la autoayuda se empeñe en convencernos de que todo se puede conseguir, hay que asumir que no siempre es así. Y el sol sale el día después de la derrota. Precampaña en EE UU. Salvo cambio de última hora, el 10 de septiembre tendremos el primer cara a cara televisivo entre Trump y Harris. El paso a un lado de Joe Biden ha permitido a los demócratas coger resuello en las encuestas y ahora se presume una campaña muy reñida, pero también muy tensa. En un contexto de polarización al máximo, los extremos se crecen pero el problema para el ganador será devolver la calma y garantizar la gobernabilidad en un país fracturado.