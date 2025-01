Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Compartir

El anuncio sobre Torres. Llegó Pedro Sánchez al palacio de congresos de Tenerife que acogía el Congreso Regional de los socialistas canarios y dijo algo que no entraba en el guion: Ángel Víctor Torres será candidato a la Presidencia de Canarias en 2027. Por ... mucho que pensara decirlo como muestra de apoyo al hoy ministro y al trabajo realizado hasta la fecha en el Gobierno y en el partido, está fuera de lugar el anuncio. O del tiempo. Para empezar, porque si el propio Torres no ha dicho si está dispuesto para ser candidato, no parece de recibo que sea su jefe de filas quien tome la delantera. Después, porque teóricamente habrá un proceso de primarias para designar candidato, de manera que lo de este domingo sonó a mandato vertical, como una advertencia a la militancia para que nadie se mueva en la foto. Y, tercero, porque, estando en 2025, el anuncio ya convierte a Torres en una especie de 'pato cojo', como dicen en Estados Unidos, esto es, algo así como un ministro que vive un tiempo político prestado, a sabiendas de que no puede hacer promesas de futuro porque su misión ya está en otro lugar. Es más, si mañana mismo Fernando Clavijo disuelve el Parlamento y convoca elecciones, ¿también Sánchez mandará deprisa y corriendo a Torres a Canarias?

El futuro de Gaza. Donald Trump no da puntada sin hilo y ahora propone que Jordania y Egipto asuman al millón y medio de gazatíes desplazados de lo que hasta hace algo más de un año era su zona residencial y ahora es un montón de edificios derribados y de calles impracticables. Veremos qué hacen los dos países mencionados, que en el conflicto con Israel se pusieron muy de perfil y bastante tienen con los vecinos acogidos con anterioridad y con sus propios ciudadanos. Si finalmente se cumple el deseo de Trump, la victoria de Israel será doble: habrá desarticulado a Hamás y habrá convertido Gaza en un solar yermo. Premios muy feroces. La gala de entrega de los premios Feroz, celebrada el sábado y ofrecida por La 2 de TVE, resultó de lo más reivindicativa. Del cine y de la cultura, pero también del papel social de quienes están en labores culturales. Podrá gustar más o menos lo que dijeron los premiados y algunos no premiados al aparecer en el escenario, pero, como dijo la actriz Emma Vilarasau, ellos son los primeros en asumir las críticas en silencio cuando sus actuaciones lo merecen. Lo mejor de todo fue la sensación de camaradería, de que la industria coge aire tras la pandemia y que se reconoce esa pieza de orfebrería que es la serie 'Querer'.

