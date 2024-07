Tres apuntes para abrir la semana

Biden arroja la toalla. Donald Trump galopa y corta el viento en las encuestas de intención de voto ante las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Como era de esperar, el atentado fallido lo está convirtiendo, a los ojos de los suyos, en una leyenda y también en el blanco de conspiraciones varias. Y Trump, cuya inteligencia hay que reconocer, está aprovechando al máximo lo ocurrido para presentarse primero como una víctima -a fin de cuentas, lo ha sido- y después como un superviviente capaz de superar la mayor de las adversidades. Mientras, en el otro bando Biden tira finalmente la toalla, tras asumir que el Partido Demócrata se desangraba literalmente con su continuidad. Cada día que pasaba era uno menos para dar la vuelta a un escenario preelectoral muy negativo para ellos. Ha tardado demasiado Biden en asumir queeste tiempo ya no era el suyo. Ahora solo queda medir la capacidad de reacción de su partido, si es que la tiene.

El complejo escenario comunitario. Ursula von der Leyen ha revalidado cargo al frente de la Comisión Europea. Le queda ahora la difícil papeleta de articular un equipo de comisarios que satisfaga a todas las familias políticas presentes en el Parlamento Europeo y con cierto equilibrio en cuanto a los países. Dar con esa solución se presenta muy complicado habida cuenta que ni en el bando conservador ni en el de la izquierda hay unidad de criterio. Más bien todo lo contrario, con el añadido de una derecha extrema cada vez más prorrusa y menos comunitaria, con Viktor Orbán como su referente, y la italiana Meloni tratando de hacerse un hueco diferenciado y tendiendo puentes con la propia presidenta de la Comisión. Hasta ahora Ursula von der Leyen fue uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez pero veremos si se mantiene esa tónica ante la polarización ideológica que vive Europa.

Nadal y los Juegos. Rafael Nadal perdió este domingo la final del torneo de Bastad, una cita de segundo nivel en el tenis de élite y en la que teóricamente se refugió para ultimar su preparación ante los Juegos Olímpicos de París. A todos nos gustaría ver al manacorí coronarse en lo más alto del podio olímpico una vez más, pero hasta él reconoce que las sensaciones no son las mejores. Ojalá no concluyamos que con su empeño personal ha dejado fuera a otros tenistas con más posibilidades. Una retirada a tiempo no es un fracaso.