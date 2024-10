Límites y cauces

Hay vías que 'Canarias tiene un límite' pudo explorar y no lo ha hecho

Si el éxito de una manifestación se mide por la cifra de asistentes, sobre todo si hay un precedente con el que comparar, es evidente que lo visto este domingo en las zonas turísticas de Canarias no fue precisamente como para que los convocantes estén contentos. En abril sacaron a las calles a decenas de miles de personas y seis meses después se puede concluir, incluso siendo generoso, que nueve de cada diez de aquellos asistentes el 20-A se quedaron en casa. ¿Quiere eso decir que todos los ausentes se han descolgado de los motivos esgrimidos por la plataforma 'Canarias tiene un límite'? Seguramente, no, pero también es evidente que la plataforma ha cometido varios errores de grueso calibre: primero por el cambio de ubicación, después porque se notó que varios colectivos que sí estaban en la convocatoria de abril se habían descolgado esta vez y, sobre todo, porque el éxito de una movilización no debe centrarse solo en mantenerse, sino en canalizar su esfuerzo y los apoyos logrados hacia soluciones concretas. Y eso es lo que nos lleva a los cauces.

En abril se juntaron varias banderas que calaron en la sociedad: el desarrollo de un modelo turístico que no estuviese basado exclusivamente en conseguir más visitantes, sino en garantizar la redistribución de rentas;la protección medioambiental; y el problema de la vivienda fueron los grandes reclamos. En el primero de los dos casos, se trata de reivindicaciones planteadas desde hace años, mientras que la crisis habitacional se ha agudizado en los últimos años. La gran queja de los convocantes de 'Canarias tiene un límite' es que no se estaban arbitrando soluciones. Y no es así: se han puesto varias sobre la mesa, como el proyecto de ley de alquiler vacacional o el decreto de vivienda. Otra cosa es si dan o no los resultados que esperan sus promotores o los que ansían los manifestantes. Pero es que hay vías que 'Canarias tiene un límite' pudo explorar y no lo ha hecho. Nuestro sistema parlamentario cuenta con la iniciativa legislativa popular, que puede derivar en leyes del mismo peso que las salidas del Consejo de Gobierno. También sobre la mesa ha puesto ya el pacto de gobierno del Cabildo grancanario una ecotasa y la limitación de la compra de viviendas para extranjeros 'no arraigados'. Y queda la opción de que 'Canarias tiene un límite' deje de ser un lema en una pancarta y se convierta en una opción en las siguientes elecciones: esos son las cauces que ayudan a hacer realidad lo que se pretende. Manifestarse es una opción democrática incuestionable, como incuestionable es que este domingo se equivocaron sus estrategas.