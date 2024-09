Servidor de usted

Amigos, el pasado domingo 22 de septiembre la Iglesia nos invitaba a leer despacio a san Marcos Cap. 9, 30-37 donde nos dice Jesús de que «todo aquel que quiera ser el primero que se haga servidor de todos».

Así mismo veíamos que al llegar a casa, viendo Jesús que los discípulos comentaban algo, les preguntó de qué hablaban en el camino, y ellos callaron porque habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el más grande.

Entonces, Jesús dijo a los Doce: «El que quiera ser de ustedes el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos». Y, tomando después a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: «sepan que el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino a aquél que me ha enviado».

Amigos lectores-as, podemos ver que la lógica de Dios es siempre diferente a la nuestra, ya que él nos llama a tener una vida de servicio, donde los demás son siempre los más importantes.

Acabo deseándoles a todos que tengan una buena semana, y al compañero de curso, Diego Monzón, sacerdote, que lleva más de una semana en el Hospital San Roque, Vegueta, que se mejore pronto y le deje la cama a otro para seguir caminando siempre muy fuerte en la Fe.