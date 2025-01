Otro récord turístico

Canarias acude a una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con excelentes resultados en 2024: la llegada de visitantes marcó nuevo récord, rozando los 18 millones, la cifra de negocio creció y las perspectivas para este 2025 siguen siendo muy positivas. Lo ... mismo puede decir el conjunto de España, que se consolida como uno de los grandes destinos turísticos del planeta y que ya mira con confianza la posibilidad de superar el listón de los cien millones de visitantes.

No cabe instalarse, en todo caso, en la complacencia. Esos buenos resultados hay que mantenerlos y hay que garantizar que el negocio turístico no genere rechazo social. Pero esto no pasa por culpar a los visitantes y tampoco a los empresarios alojativos. Si vienen turistas es porque funciona la conectividad y encuentran donde quedarse, además de porque la experiencia les resulta satisfactoria. Corresponde a las administraciones y a los gestores políticos cortocircuitar la 'turismofobia' que ya se ha instado en gran medida en Cataluña y Baleares, mientras que en Canarias ha derivado en una contestación que tomó las calles el pasado año en dos ocasiones y con resultados desiguales.