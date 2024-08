Campamentos públicos inclusivos, por una Gran Canaria más justa para todos

El pasado pleno del mes de junio del Cabildo de Gran Canaria marcó un hito en la lucha por la igualdad y los derechos de los niños con necesidades especiales. La moción que presentamos desde el grupo de Coalición Canaria en la sesión plenaria con la propuesta de creación de campamentos públicos e inclusivos para estos menores durante los periodos de vacaciones fue aprobada por unanimidad. Este respaldo unánime refleja un consenso claro sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de la moción, el grupo de gobierno del Cabildo trasladó que debido a limitaciones presupuestarias para el ejercicio de este año y a que la propuesta se presentó a las puertas del verano, no era posible implementar estas acciones de manera inmediata. No obstante, se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que los campamentos de vacaciones públicos de 2025 sean verdaderamente inclusivos. Desde mi posición como consejero de Coalición Canaria Gran Canaria y promotor de esta moción, abogo por extender la iniciativa a otros periodos estivales como las vacaciones de Navidad e incluso las de Semana Santa. La inclusión no debe limitarse solo al verano, sino que debe ser una constante durante todo el año escolar.

Los campamentos para los periodos de vacaciones no son simplemente un lugar donde los niños pasan su tiempo libre. Son espacios de desarrollo personal, socialización, y aprendizaje. Para los niños con necesidades especiales, estos campamentos pueden ser aún más significativos, ya que ofrecen una oportunidad única para integrarse con sus compañeros, participar en actividades adaptadas a sus capacidades, y disfrutar de experiencias que, en muchos casos, les están vedadas durante el resto del año. Sin embargo, la realidad actual es que la oferta de campamentos inclusivos en Gran Canaria es insuficiente, lo que supone una forma de discriminación hacia estos niños.

Cuando propusimos esta moción, lo hicimos con la convicción de que todos los niños tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre en igualdad de condiciones. Los campamentos inclusivos no son un lujo, sino una necesidad. Son una forma de garantizar que ningún niño se quede atrás, y que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, de hacer amigos, y de experimentar la alegría de las actividades al aire libre. Además, estos campamentos son fundamentales para las familias, ya que facilitan la conciliación entre la vida laboral y familiar. Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de los padres, lo que genera un desajuste que estos campamentos pueden ayudar a resolver.

Es comprensible que, debido a las limitaciones presupuestarias y al poco margen de tiempo disponible tras la presentación de la moción, el Cabildo no haya podido implementar estas acciones de inmediato. No obstante, es vital que este compromiso no se quede en una promesa a largo plazo.

La inclusión no puede esperar, y debemos trabajar con diligencia para que estas medidas sean una realidad lo antes posible.

El compromiso del Cabildo para implementar campamentos inclusivos en 2025 es un paso positivo, pero no suficiente. Desde Coalición Canaria-Gran Canaria, seguiremos vigilantes para asegurarnos de que este compromiso se traduzca en acciones concretas y efectivas. Además, creemos firmemente que no deberíamos esperar hasta el verano de 2025 para empezar a ver cambios.

Proponemos que se estudie la posibilidad de organizar campamentos inclusivos durante las vacaciones de Navidad, e incluso considerar su extensión a periodos vacacionales más cortos, como la Semana Santa. Estas acciones ofrecerían a las familias una opción viable y necesaria para gestionar esos periodos en los que las vacaciones escolares no coinciden con las laborales, facilitando así la conciliación familiar y laboral.

La inclusión es un derecho fundamental que debe ser garantizado en todos los ámbitos de la vida, y los campamentos de vacaciones no son una excepción. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos los niños, independientemente de sus capacidades o necesidades, tengan las mismas oportunidades para disfrutar de su infancia.

Es fácil subestimar la importancia de los campamentos de vacaciones, considerándolos simplemente como una forma de entretenimiento. Sin embargo, para muchos niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, estos campamentos son una oportunidad única para salir de su rutina diaria, enfrentarse a nuevos retos, y ganar confianza en sí mismos. Además, ofrecen a las familias un respiro necesario, permitiéndoles conciliar mejor su vida laboral, personal y familiar.

A medida que avanzamos hacia el próximo año, es fundamental que el Cabildo trabaje en estrecha colaboración con los municipios, las asociaciones de familias y los expertos en inclusión para diseñar y poner en marcha campamentos que realmente respondan a las necesidades de todos los niños. Esto implica no solo asegurar la accesibilidad física de las instalaciones, sino también contar con personal formado y actividades adaptadas que permitan a todos los niños participar de manera plena y segura.

La unanimidad con la que se aprobó esta moción es una señal clara de que hay voluntad política para avanzar en esta dirección. Sin embargo, la voluntad debe traducirse en acción. No podemos permitir que las limitaciones presupuestarias se conviertan en excusas para posponer indefinidamente la implementación de estas medidas.

Desde Coalición Canaria Gran Canaria, continuaremos trabajando para que la inclusión sea una prioridad en todas las políticas públicas. La aprobación de esta moción es solo el primer paso, y seguiremos impulsando todas las iniciativas necesarias para que los campamentos de vacaciones inclusivos sean una realidad en los 21 municipios de Gran Canaria. No se trata solo de cumplir con una promesa electoral o de satisfacer una demanda puntual; se trata de garantizar un derecho fundamental para todos los niños de nuestra isla.

La creación de campamentos inclusivos para los periodos de vacaciones es una medida imprescindible para asegurar que todos los niños, sin excepción, puedan disfrutar de su infancia en igualdad de condiciones. Es un compromiso que no solo debemos asumir como institución, sino como sociedad. La aprobación unánime de esta moción es un indicio esperanzador de que estamos en el camino correcto, pero el verdadero desafío radica ahora en convertir ese consenso en acciones concretas.

El Cabildo de Gran Canaria tiene la oportunidad de liderar este cambio y de ser un referente en la inclusión de niños con necesidades especiales. No podemos permitirnos dejar a ningún niño atrás. Los campamentos de vacaciones inclusivos no solo son una cuestión de justicia social, sino también una inversión en el futuro de nuestra sociedad. Porque cuando garantizamos que todos los niños tengan las mismas oportunidades, estamos construyendo una Gran Canaria más justa, inclusiva y próspera para todos.