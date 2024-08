Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La lucha por la audiencia televisiva de la noche empieza el día 26 en Telecinco. La cadena no ha querido esperar a que acabe el mes y Carlos Latre estrena 'Babylon show', un programa de entrevistas donde imitará también a diversos personajes. Si nos guiamos por la 'promo', el espacio 'huele' a viejo. Es decir, imitar a Julio Iglesias, Tamara Falcó o Juan Carlos I no es precisamente novedoso. Y Javier Milei no tiene ni un ápice de gracia en sus ideales y comentarios, así que está por ver cómo Latre lo hace divertido.

Para luchar contra Carlos Latre, Antena 3 sigue confiando en su hombre estrella, Pablo Motos. El presentador, sus hormigas y el resto del equipo regresarán en breve del descanso estival para afrontar una nueva etapa en la que le ha salido competencia. 'El hormiguero' ha sido hasta el momento el espacio más visto en su franja horaria, el famoso 'prime time' por el que luchan todas las cadenas. El mayor tesoro de Motos es la ingente cantidad de famosos que avalan al programa (Will Smith ya tiene tarjeta oro de 'El Hormiguero). Lo malo de Motos es que es más de lo mismo. El tercero en discordia es David Broncano. La 1 de TVE ha apostado por el humorista para ver si es capaz de levantar las bajas audiencias de la televisión pública tras el Telediario. Broncano y su troupe (Jorge Ponce, Grison y Ricardo Castella) abandonan Movistar Plus+, donde había noches en las que se decían o hacían cosas que no cuadran en absoluto con la filosofía de TVE. Dudo mucho que Grison siga con sus bromas sobre el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo. El espacio, por no tener, no tiene ni nombre todavía. O no lo han dicho. Si tres eran tres las hijas de Elena, tres son los hombres que se batirán el cobre por lograr el mejor porcentaje de audiencia. Y ahí, solo ustedes tienen el poder de decidir.