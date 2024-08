'Minipanto' vivirá aquí

Hay amores a primera vista que duran una eternidad. Y ese flechazo es el que sintió Anabel Pantoja con Canarias desde el primer momento en el que pisó Gran Canaria de la mano de su entonces novio, Omar Sánchez, joven canario que encandiló a la influencer durante varios años.

Su enamoramiento con el que fue su esposo (en un matrimonio que fue, como mínimo, fugaz ) se desvaneció, mientras que su irresistible atracción hacia Canarias se mantiene intacta. Así se deduce de la decisión de la sobrina de Isabel Panoja de establecer su base familiar en un dúplex en Arguineguín, donde tiene pensado vivir con su pareja y la hija que ambos esperan para finales de verano.

Así que supongo que esa criatura se empezará a criar con gofio y aprenderá a decir guagua, millo y papas. Se bañará en las aguas del Atlántico y, al menos durante sus primeros años de existencia, vivirá en un entorno idílico.

Y lo de idílico no lo digo solo por Gran Canaria, sino porque Anabel ha hecho obras en su dúplex, una vivienda con vistas al mar con una amplia terraza, una piscina, jardín y hasta jacuzzi. Todos los caprichos para una casa que no será del todo suya hasta 2053.

Quizá por eso, porque tiene hipoteca y además se ha gastado un pastón en la reforma, Anabel se ha dado una exclusiva y cobrado un dinerillo. Y no sé si esa misma tendencia la repetirá cuando nazca la criatura, en su primera navidad, en su primer año... Lo que está claro es que 'minipanto' será el foco de atención de revistas y televisiones desde que llegue a este mundo. Y no descartemos algunas visita a Arguineguín de la ilustre tía-abuela, Isabel Pantoja. Imaginen la exclusiva con foto de Isabel, Anabel, la niña y los paisajes de Canarias. ¡Eso sí que será promocionar la isla y no lo que prometió hacer su tía!