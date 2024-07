Carmina, Carmen, divina

Se acaban de cumplir 20 años del fallecimiento de Carmen Cayetana Ordóñez Dominguín, y es casi inevitable recordar aquello de «veinte años no es nada». Carmen Ordóñez tuvo una cosa clara durante toda su existencia: quería vivir libre, a su manera y es posible que en algunos momentos, hasta lo lograra. Pero no fue nada fácil para alguien que, a priori, lo tenía todo a su favor.

Hija, nieta y sobrina de toreros, Carmina nació y creció en un ambiente cosmopolita y trufado de cultura, como demuestra que el mismísimo Orson Wells fuera un día a buscarla al colegio. Si pertenecer a una familia famosa y adinerada no hubiera sido ya suficiente, Carmen, además, era guapa a rabiar. En resumen, lo tenía todo para ser feliz, pero Carmuca (así la llamaba su padre, Antonio Ordóñez) pareció no encontrar nunca la estabilidad en su existencia. Su vida amorosa y sus problemas con ciertas sustancias fueron de dominio público porque 'La Divina' era la portada más habitual de las revistas del corazón cuando estas publicaciones vivieron sus años dorados. Pero mientras brillaba en el papel couché, Carmen Ordóñez fue una de las primeras mujeres que se atrevió a denunciar públicamente que era víctima de malos tratos. Sin embargo, el juez desestimó su denuncia, argumentando, entre otras cosas, que su perfil no correspondía con el de una mujer maltratada. Por lo visto, ser famosa y ser maltratada son incompatibles, según algunos.

Ahora, Carmen no estaría contenta viendo cómo sus tres hijos se han distanciado hasta el punto de no hablarse entre ellos. Y sigue sin resolverse el famoso pleito de las pertenecías de Paquirri que reclaman sus hijos mayores. Pero ella, que siempre buscaba el lado bueno de las cosas, disfrutaría de sus nietos y diría aquello de «A mí plin, yo soy Ordóñez Dominguín».