El Supremo sí se cree a Aldama

Cuando el pasado miércoles, al filo del mediodía, José Luis Ábalos leyó el auto con el que el juez del Supremo Leopoldo Puente pedía su suplicatorio al Congreso de los Diputados, el exministro recibió una bofetada de realidad. Fue consciente –como luego dejaría constancia en su recurso del viernes– de que había perdido la primera gran batalla de esa cruzada que ha emprendido para defender a capa y espada su inocencia.

El estupor, ni mucho menos, fue por el hecho de que el alto tribunal pidiera permiso a la cámara a la que pertenece para suspender su inmunidad, algo que el propio exministro había reconocido que esperaba. Tampoco por el hecho de que finalmente el Supremo decidiera sumarle la malversación a los tres delitos primigenios de los que ya le acusaba la Audiencia Nacional (organización criminal, tráfico de influencias y cohecho).

La sorpresa del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez vino al constatar que en esas siete páginas del suplicatorio el Supremo dejaba traslucir a las claras la idea de que sí que cree –como ya hicieran los jueces en la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz– que las últimas confesiones y documentos de Víctor de Aldama son, cuanto menos, verosímiles. Y que, desde luego, esas delaciones son dignas de ser investigadas por mucho que estén motivadas por el pacto con Anticorrupción gracias al cual el empresario consiguió la libertad el pasado 21 de noviembre.

El instructor Leopoldo Puente –lejos de desdeñar o ignorar la confesión ante el tribunal de la calle Génova ese 21 de noviembre, el interrogatorio ante él mismo el pasado lunes 16 diciembre o los documentos entregados al Supremo en los últimos días– dejó claro en su auto que piensa tenerlos en cuenta.

El instructor desmonta el pacto entre Koldo García y su jefe y apunta también a adjudicaciones anteriores y posteriores a pandemia

O lo que es lo mismo, que tiene intención de extender la causa más allá de los indicios que ya constaban contra el aforado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), fundamentalmente por el contrato de las mascarillas del Ministerio de Transportes a la empresa de çAldama (Soluciones de Gestión), que dio origen a este sumario. Sus planes pasan por indagar sobre los supuestos amaños de «obra pública» y las presuntas mordidas que, según el conseguidor, se embolsó el entonces número 3 del PSOE.

Aprecia «indicios cualificados»

Leopoldo Puente ya anticipó que, vistos los «indicios cualificados» en este caso contra Ábalos, no se va a limitar al analizar el suministro de material sanitario, sino también va a poner la lupa sobre «otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional», que fueron cerrados «antes y después» de la pandemia. Se trata de una clara referencia a los cuestionados listados aportados por Aldama en el último mes con supuestas preadjudicaciones de infraestructuras garabateadas o subrayadas que el Gobierno desmiente tajantemente y sobre los que también ironiza y que van desde 2019 a 2021.

En esa línea, el juez ya adelantó que la «declaración voluntaria» de Ábalos en la que negó la «percepción de cantidad económica alguna» por los contratos de la pandemia como cualesquiera otros vinculados con la adjudicación de obra pública (…) no se aviene con los indicios ya mencionados». El Supremo no se cree la versión del exministro, tampoco sobre los últimos amaños de infraestructuras denunciados por Aldama, sobre todo teniendo en cuenta los «diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada».

El tribunal ratifica la malversación e incorpora como posible cohecho el piso de Castellana tras la confesión del empresario

La exposición del suplicatorio no solo revela que el Supremo da más verosimilitud a la versión del cerebro de la trama corrupta que a la de Ábalos, también que el tribunal no se cree la declaración del pasado martes de Koldo García, exasesor del exministro, quien parece tener un pacto de no agresión con quien fuera su jefe para intentar salvarle, responsabilizándose él de todo, dejando que Ábalos le culpe y desmintiendo en todo lo que puede a De Aldama.

Intervención activa

Y es que, sostiene el magistrado, Koldo García «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las que José Luis Ábalos Meco también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado».

Pero hay más. El Supremo, tras las últimas confesiones del conseguidor, está incluso dispuesto a ampliar más allá de la denuncia de la UCO la investigación sobre los supuestos cohechos que recibió Ábalos por los presuntos favores a Aldama. Al chalet de vacaciones en Cádiz y al apartamento de lujo de la novia del exministro en un rascacielos de Madrid, el instructor Puente suma ahora el inmenso piso de 250 metros en la Castellana que el empresario ha revelado recientemente que iba a vender a Ábalos muy por debajo del precio de mercado (750.000 euros) como parte de las mordidas.

Ante este auto plagado de reveses, a Ábalos no le quedó más que presentar este viernes un recurso pidiendo la nulidad de actuaciones ante la Sala Segunda del Supremo pero poniendo ya el acento en que ha sido investigado a pesar de su condición de aforado. Eso sí, en ese mismo escrito insistió en que considera increíble (no hay precedentes «en los anales de la Audiencia Nacional») de que se crea a pies juntillas la versión de un imputado que solo busca salir de prisión y reiteró que él sí que dice la verdad:_«No ha existido nunca relación personal alguna entre el señor Aldama y el señor Ábalos», afirma textualmente la defensa del exministro.

