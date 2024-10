El segundo asalto de Puigdemont

Cristian Reino Sábado, 26 de octubre 2024, 19:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Siempre se ha dicho que a Carles Puigdemont no le interesa demasiado la política interna de los partidos. Y de hecho, no hace mucho, sus planes no pasaban por ponerse al frente de Junts. Su objetivo era más ambicioso: ser el líder del movimiento independentista ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Carles Puigdemont