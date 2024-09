Directo: «Todos sabemos de qué va la vaina», dice Page ante un pacto catalán «indefendible»

10:03

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha enmarcado en la «normalidad» el comité federal y lo ha comparado con la ausencia de celebración de congresos del PP, que lleva «ocho años sin hacer uno, sin debatir nada, sin proyecto ni liderazgo». «Vimos esta semana que Feijóo dice una cosa y Ayuso le marca el paso permanentemente, no tienen proyectos, se ponen detrás de un trampantojo, porque el Partido Popular en sí mismo es un trampantojo, que no tiene propuestas, no tiene ideas, por lo tanto, nosotros con mucha normalidad este Comité Federal», ha indicado. Además, ha defendido el cupo catalán asegurando que «toda la financiación es singular en este país», porque tiene que adaptarse a la singularidad de los propios territorios y de las propias comunidades y «lo fundamental» es qué se hace con estos recursos.