Podemos rompe su confianza con el Gobierno tras el fallido acuerdo por el gravámen energético

Podemos no negociará los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno si este miércoles el Congreso deroga el gravamen para el sector energético aprobado por decreto ley a finales de diciembre. Un hecho probable, después de que formaciones como Junts o PNV, necesarias para que ... la medida vea luz, se hayan desmarcado del mismo. Pese a que el escenario no auguraba otro resultado, los morados se siente ahora traicionados por el PSOE y creen que se «ha roto» la confianza que mantenían.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa en el Congreso el portavoz parlametnario de la formación, Javier Sánchez Serna, en la que ha sido muy crítico con el Ejecutivo.« Se merma la confianza de Podemos con este Gobierno. Si mañana cae este decreto se complica que Podemos pueda seguir pactando cosas con el PSOE», ha zanjado. Preguntado por si esta exigencia no supone un callejón sin salida para la legislatura, el diputado de Podemos se ha limitado a responder que no son «una fuerza de Gobierno, si no un grupo parlametario».

El del mantenimiento del tributo extraordinario a las energéticas durante todo 2025 no es el único decreto que se convalidará o derogará este miércoles en la Cámara baja, los diputados deberán decidir también si mantienen el paquete de medidas que incluye una subida de las pensiones, la bonificación al transporte y la moratoria antidesahuciones, y también el que prevé la reforma de la jubilación para compaginarla con el trabajo. Los morados votarán a favor del primero, pero no del segundo, que, salvo giro de guion, saldrá adelante con los votos de PP y PSOE.

En una mañana atípica en el Congreso -pese a no haber reunión de la Mesa ni pleno se convocaron varias ruedas de prensa- el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, aprovechó para cargar contra PNV y Junts la responsabilidad de que este miércoles pueda decaer el decreto del gravamen a las energéticas. «Instamos a PNV y Junts a que dejen el acercamiento con mas derechas españolas», ha afirmado el dirigente abertzale que, a diferencia de Podemos, no responsabiliza al Gobierno de que el tributo pueda decaer en el Congreso: «Lo que pactamos estaba recogido en el texto que salió del Consejo de Minsitros».

Foco en el PP

Sumar, otro de los actores en liza, sin embargo, apunta contra el Partido Popular. Mientras siguen sin desvelar lo que harán sus diputados respecto a la votación de la reforma de la jubilación -esta tarde se reúne el comité de dirección del grupo parlamentario-, su portavoz, Verónica M. Barbero, cree que los de Alberto Núñez Feijóo «deberán explicar a la ciudadanía por qué van a derogar el decreto que beneficia a pensionistas y personas vunerabes».