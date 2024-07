El Gobierno asume que no aprobará el reparto de menores sin apoyo del PP El ministro Torres da por hecho el 'no' de Junts y pide a los populares un pacto de Estado para dar una respuesta «que debe pasar por la solidaridad y la moficiación legislativa»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 9 de julio 2024, 13:01 | Actualizado 13:07h.

El Gobierno asume que no podrá sacar adelante su propuesta de reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores no acompañados sin el apoyo del Partido Popular mientras ya da por hecho el 'no' de Junts. La medida se presentará este miércoles ...

