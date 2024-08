Directo | Puigdemont trata de dinamitar la investidura de Salvador Illa

«El Parlamento de Catalunya ha convocado a todos los diputados para el debate de investidura del próximo president de la Generalitat, que empezará este jueves. En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo confirme su asistencia, sería irrelevante, pero no estamos en condiciones de normalidad democrática», aseguraba Puigdemont.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX