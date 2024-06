Xiaomi se alía con la DGT para explicar las nuevas normas de tráfico

La compañía fabricante de scooters Xiaomi ha anunciado su colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para concienciar sobre la normativa en el uso de este medio de transporte.

Dado el auge de este tipo de vehículos y en general del mercado de la movilidad personal, ha generado conflictos derivados de su convivencia con otros usuarios de la vía pública.

Y para solucionar estos conflictos también han entrado en vigor normas de tráfico que anteriormente no existían. Por ejemplo, desde el pasado mes de enero no deben comercializarse patinetes eléctricos que no cumplan los estándares de calidad: todos los scooters que se vendan requieren desde entonces un certificado de circulación y una identificación. Dicha documentación garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos recogidos en su manual de características.

No obstante, los VMP anteriores pueden seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027. El objetivo es que en ese año todos los patinetes que circulen por las calles cumplan con los máximos estándares de seguridad que la técnica permite en la actualidad.

«Desde la Dirección General de Tráfico decimos que en la carretera y en la calle nunca estás solo, porque todos los actores que forman parte de ese ecosistema de la movilidad, interactúan de modo que el comportamiento de cada uno de ellos tiene consecuencias en el resto de la cadena. Los últimos en sumarse a la movilidad urbana han sido los scooters eléctricos, de ahí que ellos también sean una prioridad para la DGT. Creemos que esta colaboración contribuirá significativamente a fomentar una conducción más segura y responsable en nuestras carreteras y ciudades», apunta Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículo de la Dirección General de Tráfico.

«Estamos emocionados de anunciar nuestra colaboración con la DGT, donde trabajaremos juntos para aumentar la conciencia sobre las nuevas regulaciones y proporcionar recomendaciones de seguridad. Nuestro objetivo es garantizar viajes seguros para todos», apunta Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi España.

Según explican desde esta compañía, todos los usuarios deben cumplir con un mínimo de condiciones básicas para que su experiencia en la scooter sea cómoda y segura.

La importancia de ver y ser vistos es una de las principales claves para una conducción segura. Los patinetes eléctricos deben llevar obligatoriamente un sistema de iluminación avanzado, que cuente tanto con luz delantera como con luz trasera. Además, para mayor seguridad, los catadióptricos traseros y delanteros deben estar incluidos en los scooters, ya que estos dispositivos de señalización ayudan a alertar la presencia de un vehículo o medio de transporte a otro.

El sistema de frenado de cualquier patinete eléctrico es fundamental para garantizar la seguridad a la hora de conducir. Ayuda a disminuir la velocidad y a detener el patinete eléctrico de forma estable y segura, además de evitar accidentes y colisiones. Otro de los equipamientos obligatorios para este vehículo de movilidad personal es el timbre en el manillar. Para aquellos ciudadanos o conductores que circulan por la ciudad y no se han percatado de la presencia del patinete eléctrico, este sistema ayuda a prevenir su presencia, evitando así cualquier incidente.

Esta infografía también incluye recomendaciones que, aunque no son obligatorias, deben tenerse también en cuenta. El uso de casco de seguridad es altamente recomendado, ya que actúa como una barrera de protección en caso de contacto directo entre la cabeza y el suelo. Adicionalmente, con el objetivo de una mayor tranquilidad ante cualquier daño ocasionado por el uso del patinete eléctrico, el seguro de responsabilidad civil es asimismo muy aconsejable.

Más información







El uso cada vez más frecuente de los patinetes eléctricos lleva a recordar también la prohibición de su circulación por las aceras, así como el uso de auriculares o teléfono móvil durante la conducción. De igual manera, el vehículo debe estar dirigido exclusivamente por una persona a una velocidad máxima de 25 km/h. Además, desde el 22 de enero de 2024 sólo se pueden comercializar vehículos de movilidad personal certificados que acrediten que el patinete eléctrico cumple unos requisitos mínimos de seguridad. Y será a partir del 22 de enero de 2027 cuando sólo puedan circular los VMP que estén certificados por las autoridades competentes.