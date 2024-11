Vaticinan que las ventas de vehículos eléctricos caigan un 2,5% en 2024

Las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) han estado en auge en la última década, pero se estima que disminuirán un 2,5% en 2024. Aunque los vehículos eléctricos son mucho más baratos que los coches diésel o los de gasolina, su precio de compra es mucho más elevado. Sin embargo, mientras que muchos clientes se alejan de los vehículos eléctricos debido a sus precios altos, este no es el único factor que ralentiza las ventas.

De hecho, el precio sigue siendo la razón más común por la que la gente no se pasa a los coches eléctricos, según los expertos de carVertical. Han revelado que la cuota media de vehículos eléctricos comprobados en la plataforma, en el primer semestre de 2024 en España, fue solo del 0,6%. De media, los coches eléctricos son entre un 40 y un 50% más caros que los de gasolina.

Asimismo, los vehículos eléctricos no son lo suficientemente convenientes para el mundo actual. A modo de comparación, se pueden encontrar numerosos coches familiares de gasolina o diésel de 15 años de antigüedad por 10.000 euros, lo que sería estupendo para desplazamientos urbanos, remolque y viajes familiares por carretera. Al mismo tiempo, los coches eléctricos de precio similar podrían ser, en el mejor de los casos, buenos para los desplazamientos urbanos.

Los coches eléctricos se deprecian y se vuelven indeseables con relativa rapidez a medida que envejecen. Muchos concesionarios de coches usados afirman que nadie quiere un vehículo eléctrico de segunda mano. No solo porque son más caros que sus homólogos de diésel y gasolina, sino porque sus baterías se degradan y comprometen su valor residual.

Matas Buzelis, experto en automoción de carVertical, afirma que algunos propietarios de vehículos eléctricos están incluso volviendo a los coches diésel y de gasolina: «Los concesionarios nos han señalado que ya no están dispuestos a aceptar coches eléctricos usados porque las posibilidades de venderlos son muy bajas. Esto rompe la práctica habitual, ya que, por lo general, las personas que están dispuestas a comprar un coche nuevo (o más nuevo) suelen entregar el usado al concesionario. Teniendo en cuenta esta situación, no es de extrañar que algunas personas, que antes poseían vehículos eléctricos, estén volviendo a comprar coches con motor de combustión. El motivo es que temen no poder vender un vehículo eléctrico después de unos años de propiedad y sufrir pérdidas financieras».

La mayoría de las personas reemplazan sus coches cada pocos años, por lo que evitan comprar vehículos que se deprecian rápidamente. Además, es imposible saber qué tan rápido se deteriorará la batería, lo que impacta fuertemente en el valor de un vehículo eléctrico. Algunos vehículos eléctricos, como los Tesla y algunos modelos de Audi, son excepcionalmente deseables, pero su atractivo no suele evitar la depreciación.

Los coches eléctricos caros y lujosos se encuentran entre los que más se deprecian del mercado. La última tecnología envejece rápidamente, las baterías se deterioran y siempre llegan al mercado modelos más impresionantes. Esto ha perjudicado el valor de modelos como el Audi e-Tron GT, el Tesla Model X y el Tesla Model S. Como resultado, las tarifas de leasing mensuales han aumentado, ahuyentando así a los clientes potenciales.

Por último, y otro de los problemas de los vehículos eléctricos anotados, es que la infraestructura de las ciudades y pueblos actuales no está adaptada a los coches eléctricos y no lo estará pronto. Los vehículos normales se pueden repostar en minutos, proporcionando energía para cientos de kilómetros, mientras que los coches eléctricos requieren espacios de carga en distritos densamente poblados cerca de tiendas, oficinas y otros destinos principales.