El garaje de Llados: más de 4 millones de euros en deportivos

El polémico influencer Amadeo Llados revolucionaba las calles en Madrid el pasado mes e mayo, al acudr a u na de sus famosas «Masterclass» a bordo de un lujoso vehículo.

Llados, nacido en Madrid hace 32 años, afirma que llegó a cursar estudios universitarios en Periodismo, que no concluyó, y hasta probó suerte como piloto de motos llegando a disputar algún GP de Moto2 en 2010.

Después pasó unos años en Australia antes de aterrizar en Miami (EE.UU.) en 2016 con la cuenta casi a cero. Gracias a YouTube hizo negocio como entrenador personal online.

Presume de ser aficionado a los coches de lujo y superdeportivos, aunque en cuando a su garaje la polémica también le persigue. Si bien se asegura en algunas publicaciones y en redes sociales que los vehículos que se pueden ver en su garaje son alquilados y no de su propiedad, el «influencer» asegura que tales afirmaciones son «tonterías», ya que le saldría más caro alquilarlos que comprarlos.

Llados muestra sus coches en Youtube F.P.

Según ha mostrado y asegurado recientemente, su flota podría superar las 12 unidades. Estos vehículos fácilmente pueden superar los 300 o 400.000 euros cada uno, aunque el propio Llados asegura que en su poder hay ejemplares únicos que podrían estar tasados en más de un millón de euros. En total el garaje podría superar por lo tanto la cifra de 4 millones de euros.

Si hacemos un repaso por algunos de los vehículos con los que se le ha visto, la lista debería comenzar, según el propio «influencer» por un Porsche GT2 RS, un coche del que asegura que «está preparado para correr». El coche, de los años 2017-2019, tiene un precio que ronda los 326.934 €. Tiene un motor de gasolina sobrealimentado de 700 caballos.

Porsche GT2 RS F.P.

Otra de las joyas de las que presume es un Lamborghini Hyracan STO. Este modelo lanzado en 2021 está inspirado en el coche de competición Huracán Super Trofeo EVO (de ahí las siglas STO, de Super Trofeo Omologata). Más de un 75 % de los paneles de la carrocería son de fibra de carbono. Tiene un motor de diez cilindros en uve de 5.204 cm³ y desarrolla 639 CV de potencia. Su precio ronda los 338.000 euros.

Lamborghini Huracan STO F.P.

De la misma marca es el Lamborghini Urus con el que comparte plaza de garaje. Con un precio de 218.487 euros, este coche eleva el listón de la deportividad y las prestaciones de los super SUV. Con 666 CV, el Urus Performante, que acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,3 segundos y frena desde 100 km/h a 0 en 32,9 m, desarrolla 850 Nm de par motor entre 2.300 y 4.500 rpm, y unas capacidades longitudinales de referencia, incluida una velocidad máxima de 306 km/h.

Lamborghini Urus F.P.

Entre las marcas de lujo no podían faltar los Rolls-Royce. en este caso son varios modelos de los que presume, llegando a afirmar que «me compré tres a la vez». El más cómodo de todos, tal y como explica, es un Cullinan. Un coche con 571 CV de potencia y del cual es difícil saber el precio, ya que son fabricados a medida del cliente y según sus gustos y necesidades. Pero podría rondar unos 600.000 euros.

Rolls-Royce Cullinan F.P.

No tan orgulloso se muestra de otro vehículo de la misma marca, en este caso un descapotable Rolls-Royve Dawn que reconoce que «no uso porque me da vergüenza. Este lo compré para mi mujer». Se trata de una variante desarrollada sobre el Rolls-Royce Ghost. Su motor es un 6.6 V12 con doble turboalimentación, que desarrolla 563 CV de potencia. Aunque el modelo ya no está a la venta, su precio podría rondar los 300.000 euros.

Rollos-Royce Dawn F.P.

Un ejemplar único, o por lo menos es lo que asegura Llados, es un Ferrari Spider 458. Y se trata del único que existe en el mundo porque «su interior color chocolate fue diseñado por Ferrari, así que si te encuentras uno con el interior igual es porque se lo hicieron después». Un modelo son esta supuesta exclusividad puede costar alrededor de los 250.000 euros, con un motor de 570 CV.

También presume de todoterreno. -en este caso se trataría de un Mercedes-Benz G63 AMG, un espectacular vehículo con tracción a las seis ruedas y 565 CV de potencia. su precio también superaría los 250.000 euros.

Mercedes-Benz G63 AMG F.P.

A la larga lista de vehículos se podrían sumar un Lamborghini Huracan Evo (unos 230.000 €), Un Mclaren 765 LT (545.000 €), o un más modesto BMW GTS 8unos 167.000 €).

En total, y teniendo en cuenta que se podrían quedar fuera de la lista algunos coches, la suma daría más de 4 millones de euros.