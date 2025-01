Las autoescuelas, en contra de que un tutor no profesional pueda enseñar a conducir

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha publicado un estudio sobre la formación que reciben los conductores españoles. En el estudio, se proponen una serie de medidas, entre las que destaca la de permitir la conducción acompañada con tutores no profesionales y facilitar más alternativas de formación, incluyendo métodos digitales y online.

En España, solo las autoescuelas autorizadas pueden enseñar a conducir, mientras que en muchos países es posible practicar con un tutor no profesional.

Las autoescuelas deben obtener una autorización específica para cada tipo de formación que quieran impartir, además de contar con locales o vehículos. También se regula la cualificación de los profesores y directores de los centros.

Esta medida ha provocado el rechazo del sector de las escuelas particulares de conductores: que los aspirantes a conductor puedan recibir formación práctica de manejo y destreza del vehículo, a través de la figura de un tutor no profesional, que podría ser cualquier ciudadano que ya esté en posesión de un permiso de conducir y en un vehículo sin doble mando.

Esta propuesta ha provocado gran estupor y polvareda crítica en el sector. «No entendemos la decisión de la Comisión, afirma Álvaro Llamas, presidente de ANAES. «Si el objetivo es mejorar la formación de los aspirantes, no comprendemos que se considere a un ciudadano cualquiera, con experiencia, pero sin habilidades formativas, que puede llegar a ser un buen profesor para un aspirante a conductor y le puede enseñar a conducir bien, y menos en un vehículo sin doble pedal. ¿Si hay un siniestro, quién de los dos se va a hacer responsable?¿Quién de los dos, tendrá las herramientas y el control para evitarlo?¿Quién nos garantiza que ese tutor no va a trasladar al aspirante sus malos hábitos y costumbres al volante? Es una decisión que nos ha causado una gran sorpresa, porque creemos que va en sentido contrario a lo que la Comisión quiere realmente conseguir».

Para el presidente de ANAES, «esta medida si se implementara supondría un peligro para la Seguridad Vial. Y con más de 1.150 muertos a 24h en 2024, según el Balance Provisional de Siniestralidad Vial, presentado hoy por el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, adoptar cualquier medida que pueda incrementar esas cifras de fallecidos, es un lujo que no podemos permitirnos», asegura.

«Desde ANAES, que llevamos años defendiendo la formación de calidad que se imparte en las autoescuelas, no compartimos esa medida propuesta por la Comisión. Desde que en 2021 entró en vigor la última reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, venimos solicitando que la Administración ponga en marcha unos módulos mínimos de formación en concienciación vial obligatoria en la autoescuela, y aquí, la propia Comisión no lo descarta, incluso lo apoya, pero no entendemos esa voluntad de ningunear el trabajo de los profesionales del sector y sustiuirlo por la formación que pueda impartir una persona que carezca de los conocimientos adecuados o no los tenga actualizados», defiende.

«Nosotros, como una de las entidades que representa al sector de las autoescuelas, defendemos el trabajo de los profesores de formación vial y la calidad de la formación que han recibido, tanto en el plano teórico como práctico. Son 260 horas prácticas y varios meses de formación teórica, lo que les sirve para poder hacer frente a cualquier incidencia que les llegue. Con el nuevo ciclo de FP Superior en Técnico en Movilidad Segura y Sostenible, esas horas se elevan a 2000. Eso no puede compararse con la formación que haya recibido un conductor cualquiera, por mucha experiencia circulando que tenga. Y terminará perjudicando a la formación que reciba el aspirante y las destrezas que aprenda al volante», puntualiza.

Otra de las medidas que plantea la Comisión va dirigida a la propia DGT, a la que pide que mejore el servicio de exámenes haciéndolo más ágil y transparente. «Sin embargo, no hemos encontrado en el estudio ninguna referencia a que se dote a las Jefaturas Provinciales de Tráfico y a los centros de exámenes, del personal suficiente y necesario, para que se mejore la formación que los aspirantes reciben en las autoescuelas. No es de recibo, que un alumno espere meses para examinarse sin conocer cuando podrá presentarse. Eso hace que interrumpa su formación y no haga las prácticas que necesita. El que decide si recibirla o no, es el alumno-cliente y las autoescuelas nos encontramos con las manos atadas, no podemos hacer nada, porque no depende de nosotros», concluye.

Respecto al acceso a la profesión, el organismo supervisor apuesta por simplificar los requisitos para ser profesor o director y mejorar la formación para los profesionales del sector. Aumentar la transparencia del sistema de gestión de exámenes, reforzando su equilibrio y dando más capacidad de decisión a los alumnos y considerar asignar los exámenes a los alumnos en vez de a las autoescuelas son otras de sus propuestas.

También defiende publicar información sobre las tasas de aprobados y permitir que los alumnos gestionen directamente con la Dirección General de Tráfico (DGT) sus trámites; garantizar un acceso adecuado a terrenos de práctica y de examen, y facilitar el uso directo de la herramienta de gestión de expedientes de la DGT.