Alertan de nuevas estafas para pagar multas de la DGT: Esta es la única forma en la que te lo notifican

Los engaños a través de una supuesta multa de tráfico está a la orden del día. Ahora, alertan de una nueva, en la que los estafadores te envían un mensaje de texto o un correo electrónico instándote a abonar una multa. Además, el engaño es cada vez más sofisticado. No solo te urgen en el mensaje a pagar de inmediato para evitar más cargos, ofreciéndote un enlace dpara hacerlo, sino que ese enlace lleva a una página web que imita, de manera muy lograda, la web oficial de la DGT.

En esta página de destino te pedirán los datos personales y además, en algunas versiones del sitio web fraudulento, se solicita una imagen de la parte frontal del DNI para, supuestamente, verificar la identidad del usuario. Después, claro está, pasan a solicitar la información bancaria.

Si picas el anzuelo, tal y como recogen desde la OCU, y quieres cumplir con tu deber abonando esa multa (que tienes... o no), ya te tienen. Además, al proporcionar la imagen del DNI, estarás facilitando datos con los que podrán suplantar tu identidad y cometer otro tipo de fraudes en tu nombre.

¿Qué hacer si has «picado»?

Si has recibido un SMS o correo electrónico con las características descritas y no has accedido al enlace, te aconsejamos que reportes el SMS o correo electrónico al buzón de incidentes del INCIBE para poder difundir el fraude y evitar más víctimas. Además, te aconsejamos que bloquees al remitente y que elimines el mensaje de tu bandeja de entrada para evitar otros riesgos.

Si has pinchado el enlace y has compartido tus datos personales o bancarios a través del formulario y subido la imagen de tu DNI, sigue estas recomendaciones:

-Comunícalo de inmediato a tu entidad bancaria para que te aconsejen sobre las medidas necesarias para proteger tu cuenta.

-Haz capturas de pantalla y conserva todas las pruebas posibles del mensaje y los enlaces adjuntos.

-Práctica el egosurfing con regularidad para comprobar si tus datos personales han sido publicados o están siendo usados sin tu consentimiento en internet.

-Contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE para recibir asesoramiento e indicaciones de cómo actuar.

-Si has enviado una imagen de tu DNI, presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder renovarlo y que los atacantes no dispongan de un documento de identificación válido. Además, deberás aportar otras evidencias que hayas recopilado sobre el fraude para facilitar la investigación.