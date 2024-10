Cómo actuar en el caso de que una riada nos pille en el coche

Las fuertes lluvias en España por la Dana asolan zonas de Andalucía, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. A muchos les ha pillado en el coche, y seguirá pasando, por lo que es muy importante tener claros una serie de consejos.

Primero, cuando el coche se ha quedado detenido en medio del cauce, sin poder avanzar, y comienza a deslizarse y a ser arrastrado, «lo mejor es salir como sea», asegura el experto de Protección Civil; «y mejor por el lado no expuesto de la corriente», añade Rafael Castell, del Cuerpo de Bomberos de Navarra.

Con 60 centímetros de calado, el agua sobrepasa la altura de la puerta de la mayor parte de los vehículos, y puede ser que, si no se es muy fornido, no podamos abrirla. Antes de esperar a que entre más agua al interior y se iguale la presión, de manera que pueda abrirse la puerta, tenemos otras opciones, como salir por la ventanilla. Pero, ¿podemos abrirla? Puede que se haya calado el motor y, tal vez, nos quedemos sin fluido eléctrico, por lo que si los elevalunas no son manuales, no podremos bajar el cristal.

La única solución es buscar un objeto rígido para romperlo. En el mercado, a partir de 3 euros, existen martillos con punta de acero (similares a los que se utilizan en los autobuses) que resultan muy eficaces para romper las ventanillas.

Asimismo, hay que recordar que si desconoce el terreno, no cruce, busque una carretera alternativa principal o solicite información al 112. Y aunque conozca la zona, la avenida ha podido variar las condiciones del terreno (desprendimientos, árboles cruzados, etc.); desista de cruzar.

Si el agua supera la altura de los ejes o los bajos y comienza a arrastrar el vehículo, abandónelo. Tal vez no pueda abrir la puerta hasta que se inunde el interior y se iguale la presión; otra opción es salir por la ventanilla. Si no baja el cristal, rómpalo con un objeto punzante, ya que el parabrisas laminado no se rompe.

Salga por el lado contrario al sentido de la corriente y trate de escapar nadando, o bien, encarámese al techo para valorar el momento más oportuno y cómo debe escapa. Nunca luche contra la corriente, nade a favor de la misma, pero dirigiendo el rumbo hacia la orilla, una casa, árbol…

Por último, según Fundación Mapfre, «si nos encontramos con un tramo inundado de agua delante, lo recomendable es no atravesarlo, por poco profundo que parezca, darse la vuelta y buscar una ruta alternativa. Si no queda opción, si el agua apenas cubre, lo mejor es abandonar el vehículo, teniendo en cuenta que puede haber socavones».

La opción más aterradora es la de ver como cae el coche en un cuerpo de agua profundo, momento en el que debemos prepararnos para evacuarlo. Es esencial mantener la calma , por difícil que parezca. Recuerda que el coche tardará minutos en sumergirse y que hay tiempo , aunque haya que actuar rápido.

Si todavía está flotando, el primer paso es abrir inmediatamente las ventanillas e intentar salir, nadando hacia un lugar seguro. Si el coche ya se ha hundido parcialmente, la presión del agua puede impedir que abras la puerta, en cuyo caso habrá que esperar a que se inunde también el interior.