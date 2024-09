Así es el Aston Martin de carretera de Fernando Alonso, un F1 de calle

El piloto del equipo Aston Martin Aramco Formula 1 Fernando Alonso ha recibido en Mónaco el que será su coche «de calle», un Aston Martin Valkyrie.

Inspirado en el AMR24, el coche de competición del Aston Martin Aramco Formula One Team, el Valkyrie de Alonso está pintado en color Aston Martin Racing Green con gráficos de contraste en AMR Satin Lime, que enfatizan los rasgos aerodinámicos más destacados del hypercar.

El cavernoso túnel Venturi se ha realzado aún más con la adición de gráficos pintados en Speed Red y en Light y Dark Blue. La fibra de carbono expuesta adorna el techo, la cubierta del motor y los elementos aerodinámicos inferiores, mientras que la insignia con las alas de Aston Martin en titanio luce con orgullo en el frontal. En la parte trasera también se ha añadido el gráfico 'CAUTION HOT'.

En el interior del habitáculo centrado en el conductor, la fibra de carbono a la vista es muy amplia, y las franjas de Alcantara Pure Black se combinan con costuras de contraste en AMR Lime. El reconocido logotipo personal de Alonso también puede verse bordado en los reposacabezas con esta misma costura de contraste.

Posiblemente el detalle más complejo sea uno que no está a la vista: un pedal de acelerador de aluminio anodizado rojo grabado con el número «14», en homenaje al número con el que compite Fernando Alonso, elegido a sus 14 años, el 14 de julio de 1996, cuando se proclamó campeón del mundo de karting con el #14.

Aston Martin Valkyrie F. P.

«Es difícil expresar con palabras lo mucho que he esperado este día», declaró el piloto del equipo Aston Martin Aramco Formula One, Fernando Alonso. «Sentarme al volante de mi propio Valkyrie, en cuyo diseño he trabajado tan estrechamente con el equipo de Q by Aston Martin, es sin duda un día que recordaré. El Valkyrie es realmente un coche de F1® hecho para la carretera, que incorpora muchos de los conocimientos y la tecnología de toda la experiencia que Aston Martin tiene en la pista. Estoy deseando salir con él a la carretera».

El Aston Martin Valkyrie, que acelera de 0 a 60 mph (0-97 km/h) en menos de 2,5 segundos y cuenta con un propulsor híbrido V12 de 6,5 litros con 1.155 CV de potencia, incorpora una feroz combinación de aerodinámica y rendimiento inspirado en la F1, ofreciendo una de las experiencias de conducción más intensas que se pueden alcanzar en la carretera.

Como todos los deportivos Aston Martin, el Valkyrie se fabrica en la sede central de la marca en Gaydon, Reino Unido. Un equipo dedicado al proyecto gestiona la producción hasta la entrega en una zona de producción especialmente habilitada para el Valkyrie. Un equipo de técnicos altamente cualificados construye a mano cada uno de los 150 coches, y cada Valkyrie requiere más de 2.000 horas de trabajo.

Fernando Alonso F. P.

Antes de entregar cada Valkyrie, es probado en pista en las instalaciones de alto rendimiento de Aston Martin en la cuna del automovilismo británico, Silverstone, donde ha tenido lugar gran parte del desarrollo del hypercar.

Q by Aston Martin es el incomparable servicio de personalización de la marca, que permite a los clientes explorar su creatividad de diseño con una capacidad infinita y ofrece la máxima expresión de individualidad. Desde colores de pintura y gráficos a medida en el exterior hasta elaborados detalles personalizados y grabados en el interior, los clientes de Aston Martin pueden crear una configuración realmente única.