Rockster 410: La custom que estabas esperando para el carnet A2

Con la llegada al mercado de las dos ruedas de la Rockster 410, Macbor refuerza el compromiso de su firme apuesta por la media cilindrada; un auténtica custom-bobber con la cual la firma española, fiel a su inconfundible espíritu, sigue desarrollando «motocicletas con alma» hechas por moteros para moteros.

Tres claras premisas: el mundo custom tiene un factor icónico que lo convierte en un referente desde siempre, despierta cada vez más la atención de nuevos usuarios, siendo la puerta de entrada de cada vez nuevos adeptos, y las tendencias neo-retro están de moda. De hecho, las bobber-custom de media cilindrada (300-650 cc.) alcanzaron en 2023 un crecimiento del 30% con respecto a 2022.

La Rockster 410 se posiciona como la opción ideal para todos los usuarios del carné A2 que buscan una moto con auténtico espíritu custom combinado con tecnología, seguridad y prestaciones. Una bobber a la altura de un público exigente, apta tanto para los que quieren iniciarse como los más experimentados.

La Rockster 410 destaca por un equipamiento que la convierte, sin lugar a duda, en una top in class de su segmento. Por ejemplo, un dashboard TFT. El llamativo dashboard circular que reafirma el look 100% custom de la nueva Macbor, dispone de última tecnología TFT a color con conectividad mirroring (la posibilidad de proyectar en el display de la moto la pantalla del teléfono), opciones de personalización con cuatro interfaces diferentes, además de toda la información necesaria: velocidad, cuentarrevoluciones, nivel de combustible, marcha engranada, control de temperatura del vehículo, indicadores de intermitencia y luces, kilometraje acumulado y cuentakilómetros total y parcial, reloj, etc.

En lo que a seguridad se refiere, consta de un sistema de control de tracción (TCS), un importante elemento diferenciador, ya que la mayoría de la competencia no cuenta con este importante extra que proporciona una conducción más segura y cómoda. Así como manetas de freno y embrague regulables, que ofrecen que cada piloto pueda personalizar la conducción a su propio estilo, repercutiendo también en una mayor comodidad, personalización y seguridad.

La Rockster 410 equipa un motor bicilíndrico de 401 cc., 4T y 8V con refrigeración líquida, capaz de desarrollar 42 CV a 9.000 rpm y un par motor de 32,8 Nm. Un motor de nueva generación que garantiza unas prestaciones realmente divertidas capaz de hacer frente incluso a los competidores de cilindradas superiores.

El propulsor de la Rockster 410 va acompañado por una parte ciclo que sobresale por su solidez y fiabilidad: chasis de doble cuna que destaca por su reducida distancia entre ejes, horquilla delantera invertida, doble amortiguador trasero regulable en precarga con botella de gas separado y doble disco en el freno delantero, que la hace única en segmento. Además, si consideramos que su peso en seco es de solo 168 Kg, la Rockster 410 se posiciona como una de las mejores relaciones peso-potencia de su segmento.

Asimismo, la Rockster 410 se postula como la mejor custom de su categoría (300-650 cc.) gracias a un envidiable conjunto que combina auténtico diseño custom-bobber, máxima tecnología, seguridad, prestaciones sobresalientes y un atractivo precio de 4.999 euros.