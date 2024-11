Audi redefine el concepto berlina deportiva

Sistema híbrido avanzado

El nuevo sistema de hibridación eléctrica «suave» MHEV plus, basado en un sistema eléctrico de 48 voltios, ayuda al motor de combustión y reduce las emisiones de CO2 al tiempo que aumenta las prestaciones. El sistema MHEV plus permite importantes ventajas en la reducción de las emisiones de CO2 y en el consumo de combustible en comparación con un sistema de hibridación ligera convencional. En el nuevo Audi A5, estas ventajas se traducen en hasta 10 g/km menos de emisiones de CO2 o apenas 0,38 litros/100 km para el motor turbodiésel 2.0 litros TDI (204 caballos, tracción delantera o quattro) y en hasta 17 g/km o 0,74 litros/100 km en el motor V6 3.0 litros TFSI, con 367 caballos de potencia y tracción total Quattro). El generador puede añadir hasta 18 kW (24 CV) de potencia eléctrica a la entrega del motor de combustión. Al desacelerar, el sistema devuelve energía a la batería (recuperación) con una potencia de hasta 25 kW. Como resultado, las maniobras y el aparcamiento puramente eléctricos son posibles hasta cierto límite. Gracias a la posibilidad de utilizar un compresor de aire acondicionado eléctrico, el sistema de climatización también puede funcionar cuando el vehículo está parado con el motor de combustión apagado. Con el sistema de control de frenos integrado, el pedal de freno y el sistema hidráulico de frenado pueden desacoplarse por completo. En los modelos con el sistema MHEV plus, por ejemplo, se logra la desaceleración necesaria sin utilizar los frenos de fricción gracias al frenado regenerativo. Esto significa que la desaceleración se consigue inicialmente sólo por recuperación. Los frenos de fricción sólo entran en acción cuando se pisa con más fuerza el pedal de freno, sin afectar al tacto del pedal.