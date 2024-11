La suerte recala en Canarias: la ONCE deja 11 millones de euros en Tenerife Se han repartido además otros ocho cupones premiados con 50.000 euros cada uno, de la mano de la misma vendedora

ONCE

Juan Francisco Gómez, es afiliado a la ONCE y vendedor de la ONCE que ha repartido en Estepona medio millón de euros del sorteo del Extra del 11/11.

Ep Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de noviembre 2024, 10:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido 11 millones de euros en concreto en Santa Cruz de Tenerife, su mayor premio, y otros ocho cupones premiados con 50.000 euros cada uno, de la mano de la misma vendedora.

En total, en Canarias han sido 12 millones de euros repartidos de los 21,4 millones de euros dejado en premios mayores entre varias comunidades autónomas, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

Asimismo en Estepona (Málaga) ha dejado medio millón de euros entre diez vecinos en un sorteo que ha dejado 1,23 millones de euros entre las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Jaén y ha repartido 21,4 millones de euros entre varias comunidades autónomas.

Juan Francisco Gómez, es afiliado a la ONCE y vendedor de la ONCE desde 2014, vendió diez cupones premiados con 50.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Real en pleno centro del municipio malagueño, han indicado desde la ONCE en un comunicado.

Gómez ha dicho estar «muy contento, es una satisfacción muy grande». «Me alegro mucho por mis clientes», ha asegurado. En Sevilla, la vendedora de la ONCE Pilar Contreras vendió una de las series agraciadas con un millón de euros y repartió otros 130.000 euros en premios mayores en el barrio de San Pablo de la capital hispalense, mientras que, en La Taha, en la Alpujarra granadina y en la localidad jienense de Linares (Jaén) se vendieron sendos cupones premiados también con 50.000 euros cada uno.

También Valencia se ha llevado dos millones de euros en este sorteo extraordinario de la ONCE.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de once millones de euros, y once premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

Los cupones de la ONCE son «parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas«.

La Organización «mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías».

Temas

ONCE