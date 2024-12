El AMPA del Manuel Balbuena lleva la gloria a Fontanales

V.S.A./C.D.A. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de diciembre 2024, 17:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En Fontanales, este domingo la celebración era doble. Por un lado porque la climatología por fin trajo las esperadas lluvias a esta localidad de Moya y por otro porque la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Manuel Balbuena Pedraza repartió unos buenos pellizcos de la Lotería de Navidad, gracias al 45456, uno de los quintos premios.

En total, desde el AMPA se vendieron 378 décimos y a cada uno le corresponden 6.000 euros, lo que supone una ganancia total de 2.268.000 euros.

«Algo me decía que nos iba a tocar algo este año. No sé por qué, pero lo sabía y se lo decía a mi hermano. Y eso que me costó encontrar la administración a la que siempre vamos, en Mesa y López, porque soy nueva al frente del AMPA», explica María Victoria García mientras rebosa de alegría y celebra con varias familias agraciadas este quinto premio en las instalaciones del propio colegio.

«Todo el pueblo lo tiene. El que no lo tiene es porque no le dio la gana», añade García mientras espera que lleguen más botellas de champán para brindar con los padres y madres que se han acercado a este pequeño centro que cuenta con 19 alumnos.

«No han venido muchas madres y padres porque algunas viven fuera del casco y la mayoría están malas con gripe. Como lo estoy yo, aunque hoy el cuerpo no me duele», apunta entre risas la presidenta del AMPA.

En cuanto supo que el 45456 iba a 'regalar' 6.000 euros a cada uno de los que lo habían adquirido para ayudar a los alumnos de CEIP Manuel Balbuena Pedraza, María Victoria García no pudo parar de «gritar» en su casa. En parte porque ella había adquirido dos boletos y porque sabía que buena parte de los habitantes de esta localidad contaban, al menos, con uno.

«Está muy repartido y eso es importante. Es la primera vez que nos toca y por eso está todo el mundo súper contento. Este es un pueblo muy humilde, de gente currante y buena. Esto es lo máximo, porque a mucha gente que le ha tocado lo necesita. También porque todo lo hacemos por los niños, para poder comprar materiales y cosas para ellos. Siempre estamos luchando por ellos», subraya García con la voz quebrada por la emoción y la gripe que arrastra desde hace días.

Eso sí, hubo algún que otro susto tras conocer que la suerte había llamado a su puerta. «Me puse a buscar los números en casa y no los encontraba», reconoce entre risas sobre una falsa alarma que se quedó en anécdota para el recuerdo.

«Las 40 hojas» que adquirió el AMPA –finalmente devolvió dos a la administración– no solo ha llevado un buen pellizco a Fontanales, Moya y alrededores. «Tres números se fueron para Tenerife. Dos los llevé yo y otro se lo regalamos al fundador del colegio», comenta María Victoria García.

También viajaron décimos hasta el barrio de Los Tarahales, en la capital grancanaria. «Mi tía tiene un taller allí y nos hace el favor de vendernos números. Este año vendieron cuatro hojas y no para de decir que es gracias a su sobrina», señala privada.

«Siempre compro el número del colegio para ayudarles», apunta José García mientras abraza a su nieta, alumna del CEIP Manuel Balbuena. Este año, la fortuna tocó a su puerta con este quinto premio pero también la ha repartido a otra persona, a la que le regaló un décimo.

«Aunque me hubiesen tocado 300 millones, la vaca no la quitamos, ¿verdad? Hay que comer lechita de vaca recién ordeñada», le dice con cariño a su nieta que lo mira embelesada.

Minutos después llega el champán, y a descorchar y brindar porque este año la fortuna navideña diseñó una ruta con la siguiente localización: Latitud norte: 28º 3' 25''; longitud oeste: 15º 36' 34''; altura según el nivel del mar: 1.016 metros. En Gran Canaria, ahí está Fontanales, como explica uno de los carteles del CEIP Manuel Balbuena Pedraza.

Fiesta paralela en la capital

Mientras esto ocurría en las medianías del norte, en la capital, en la administración de lotería de la avenida Mesa y López que vendió el número 45456, también corría el champán, que llegó a enchumbar a algún periodista.

«Hemos vendido 920 décimos físicos en papel. Se ha vendido casi todo hasta ayer (por el sábado) a última hora», comenta pletórica Miriam Pinto, empleada de la administración El Pino, la que más dinero ha repartido en Canarias en este Sorteo Extraordinario de Navidad, un total de 5,52 millones de euros.

Por allí pasaron algunos agraciados, mientras que otros solo tuvieron que salir al balcón de un edificio próximo para compartir con los loteros su buena nueva. Se trataba de una pareja que, con cuatro décimos en mano, festejaba su suerte desde las alturas.

Mariluz quiso acercarse a la administración para compartir su alegría por llevar seis décimos que repartirá entre su amplia familia. «Con lo que lloré ayer», comentaba esta isletera otra vez con lágrimas en los ojos, pero esta vez de alegría, tras confesar que se emocionó en la víspera al recordar la ausencia de los parientes fallecidos.

Quitando los boletos que fueron a parar a Moya, el resto está repartido entre la gente del barrio y trabajadores de la zona. «Eso nos emociona mucho», aseguraba la lotera Miriam Pinto.