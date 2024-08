«Tigray se convirtió en una ratonera para sus habitantes»

Ellos ya saben cuándo es Navidad

Las primeras estrofas las cantaba John Paul Young y, luego, se sumaban Boy George, Sting y Bono, entre otros. Hace 40 años, la terrible hambruna que asolaba Etiopía movió a los cantantes Bob Geldorf y Midge Ure a componer 'Do They Know it's Christmas?', una melodía destinada a recaudar fondos para paliar la catástrofe. En 1985 Michael Jackson creaba una superbanda con estrellas norteamericanas para replicar el proyecto y nacía 'We Are the World', otro hit con propósitos solidarios. Ambos esfuerzos se unieron en 'Live Aid', la celebración de dos conciertos simultáneos con fines benéficos en Filadelfia y Londres.

Las buenas intenciones no fueron a la raíz de los problemas. Como sucede ahora, la región de Tigray era una de las más afectadas y las razones no remitían simplemente al cambio climático. Entonces, el régimen tiránico del presidente Mengistu Haile Mariam pretendía imponer un plan de colectivización, inspirado en el modelo soviético que implicaba grandes reasentamientos y elevados costes humanos. Además, el Frente de Liberación Popular de Tigray mantenía un conflicto armado con el gobierno central y, según algunas fuentes, se hizo con gran parte de la ayuda humanitaria y la empleó en la adquisición de armas.

Aquel país sinónimo de penuria es hoy una de las potencias africanas, el gendarme en la volátil región del Cuerno de África. Los etíopes forman parte de la globalización y saben perfectamente cuándo se celebra la Navidad cristiana, aunque la suya, denominada Genna, se rige por el calendario juliano y tiene lugar el 7 de enero. Sin embargo, los conflictos secesionistas permanecen. La aparente voluntad pacificadora del primer ministro Abiy Ahmed le hizo merecedor del Nobel de la Paz en 2019, tan sólo un año antes de desencadenar la ofensiva contra los tigriñas.

No es el único reproche que se le hace al actual hombre fuerte de Etiopía. Algunas medidas económicas también parecen cuestionables, como el arriendo de grandes superficies cultivables a firmas de la península Arábiga y el sudeste Asiático. Asimismo, se le achaca una megalomanía desaforada que ha puesto en práctica en una coyuntura de grandes tensiones internas. La Gran Presa del Renacimiento, en fase de conclusión, aspira a dotar de soberanía energética a la república, pero también ha generado tensiones con Sudán y Egipto al permitirle un control no pactado sobre las aguas del Nilo. Aún más polémico es el Chaka Project, una operación urbanística que plantea construir un nuevo palacio presidencial, tres lagos artificiales y otras residencias sobre 500 hectáreas de la periferia de la capital, y que ha supuesto el desalojo forzado de miles de vecinos. Los críticos aseguran que el plan requerirá una inversión de más de 9.200 millones de euros.