La ultraderechista Le Pen se distancia del Gobierno de Barnier y Macron

El futuro del Gobierno de Michel Barnier está en manos de Marine Le Pen. La líder de la ultraderecha francesa decidirá sobre la duración del Ejecutivo designado por el presidente, Emmanuel Macron. Desde el Elíseo se ha tratado de extender el mensaje de que en el proyecto estaban involucrados todos los sectores de la política gala menos la izquierda, precisamente la que se impuso en las elecciones legislativas de hace casi dos meses. Sin embargo, Le Pen sorprendió este domingo al negar que hubiera participado en el nombramiento de en Matignon

«No soy el director de recursos humanos de Macron», afirmó la líder de los diputados RN cuando regresó a su bastión electoral de Hénin-Beaumont, en Paso de Calais, después de haber participado en la nominación del nuevo primer ministro. El nuevo Gobierno será «juzgado por sus acciones», advirtió.

«Creo que sólo un primer ministro de la Agrupación Nacional puede implementar el proyecto de la Agrupación Nacional», subrayó tras aclarar que no tuvo «ninguna negociación con el presidente» y recordar que sus 126 diputados poseen la llave de una posible moción de censura. «Fuimos recibidos, dijimos cuáles eran para nosotros los criterios, nuestras condiciones», aclaró.

«Hombre respetuoso»

No obstante, Le Pen estimó que «no sería muy razonable plantear una censura de inmediato». Confía en que seguramente Barnier corresponderá «en una serie de temas importantes a las esperanzas que tenemos». Si bien calificó al nuevo primer ministro de «hombre respetuoso», dijo que no hay que olvidar «que pasó toda su carrera en una familia política que no hizo más que decepcionar a los franceses».

Barnier señaló en su toma de posesión que quería formar un gabinete que no sea sólo de derechas y abrir la mesa de negociaciones «a todos los que lo quieran», sin excluir la participación de personas de izquierda. Este sector desecha esa posibilidad, como lo anunciaron los socialistas desde el primer momento.