El secretario general de la OTAN defiende que Ucrania pueda atacar objetivos en Rusia

A. Martín Jueves, 3 de octubre 2024, 17:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Tan solo dos días después de asumir el cargo de secretario general de la OTAN, Mark Rutte visitó ayer Ucrania para reunirse con el presidente del país, Volodímir Zelenski. Además de expresarle su apoyo y su compromiso a seguir prestando ayuda, el ex primer ministro neerlandés abogó por que el Ejército ucraniano pueda atacar objetivos dentro de Rusia, tal como reclama insistentemente su interlocutor: «Atacar aviones y misiles rusos antes de que puedan usarse contra infraestructuras civiles puede salvar vidas», ha argumentado Rutte en la rueda de prensa conjunta.

Ya en su toma de posesión, el nuevo secretario general había adelantado que Ucrania sería una prioridad para él y que trabajaría por «intensificar» el apoyo a Kiev. «Era importante venir al principio de mi mandato, para dejar muy claro al pueblo ucraniano y a todos los que nos observan que la OTAN está con Ucrania», se extendió ayer. La visita llega en un momento complicado para Ucrania, ya que sus fuerzas se están replegando en el frente este, con escasez de hombres y armamento, y Kiev reclama la autorización para atacar objetivos en territorio ruso con misiles de largo alcance, una posibilidad que rechazan aliados como Estados Unidos por temor a que dé lugar a una escalada por parte de Moscú.

Rutte, en cambio, dio su visto bueno a esa vía, ya que el Derecho Internacional «está del lado de Ucrania» y el ejercicio de su derecho a la defensa no acaba en la frontera: «El único país que ha cruzado las líneas rojas ha sido Rusia al empezar esta guerra», ha apuntado. No obstante, ha recordado que la decisión de levantar las restricciones al uso de armamento occidental contra objetivos en Rusia depende de los aliados que lo suministran, no de la OTAN.

«Más cerca que nunca»

El secretario general también se ha referido a la futura adhesión de Ucrania, a la que ve «más cerca de la OTAN que nunca», según celebró. «Seguirá por ese camino hasta que se convierta en miembro. Estoy deseando que llegue ese día», añadió.

Zelenski, por su parte, reiteró su petición a los aliados occidentales para atacar posiciones rusas, además de reclamar que se suministre a Ucrania «una cantidad y una calidad suficiente de armas» y se le preste ayuda para derribar misiles. En ese sentido, hizo referencia al ataque de Irán sobre Israel: «El hecho de que no hubiese muertos se debe a que los aliados defendieron al pueblo de Israel», destacó.