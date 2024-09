Francia evitó tres intentos de atentados durante los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos

Enric Bonet París Miércoles, 11 de septiembre 2024, 18:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las fuerzas de seguridad francesas desbarataron tres intentos de atentados durante el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que concluyeron el pasado domingo. Lo anunció este miércoles Olivier Christen, responsable de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, en una entrevista para la cadena de radiotelevisión France Info.

«Garantizar la seguridad es un reto que logramos gracias a un compromiso muy importante en los últimos meses», destacó Christen sobre el gran despliegue de policías, gendarmes y militares durante esos dos macroeventos deportivos que marcaron el verano en Francia.

La seguridad fue uno de los aspectos positivos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la capital francesa. Aparte del saboteo de varias líneas ferroviarias de alta velocidad el 26 de julio –día de la ceremonia inaugural, cuyos responsables todavía se desconocen, no se produjeron grandes incidentes. Eso no significó, sin embargo, que la amenaza terrorista resultara inexistente.

Christen explicó que uno de los atentados evitados tenía como objetivo «uno de los bares, cerca del estadio Geoffroy-Guichard en Saint-Étienne», en el centro-este del territorio galo. Allí se disputaron varios partidos del torneo de fútbol, en que España se proclamó campeona olímpica.

Otro de esos proyectos terroristas quería ensangrentar «instituciones israelíes o representantes de Israel en París». Y el tercero fue planeado por dos personas de la Gironda, un departamento (provincia) del suroeste de Francia.

«El EI no ha desaparecido»

Debido a esas acciones, cinco personas fueron detenidas y encarceladas de manera preventiva. Una de ellas tenía menos de 18 años. «El Estado Islámico no ha desaparecido y difunde su propaganda que repercute en la población», especialmente entre los menores de edad que son «muy sensibles a ella», advirtió Christen, sobre la organización fundamentalista islámica que perdió desde hace años buena parte de su implantación en Siria e Irak. Aunque Francia no haya sufrido desde 2016 atentados multitudinarios, la amenaza persiste en el país, sobre todo a causa de la presencia de 4.000 personas fichadas por «radicalización terrorista».

El fiscal indicó que en el marco de los Juegos se intensificaron las inspecciones a domicilio y las detenciones domiciliarias. Estas pueden afectar a personas que no hayan sido condenadas ni siquiera denunciadas, tras las leyes adoptadas después de la oleada de atentados en 2015 y 2016. «Hubo 936 inspecciones a domicilio en 2024, mientras que en 2023 hubo 153», explicó Christen.

Estas medidas contundentes en materia antiterrorista comportaron, asimismo, algunas situaciones kafkianas. Por ejemplo, el caso de Amine, un estudiante de la «banlieue» norte de París al que robaron sus credenciales en internet. A causa de la actividad de esos piratas informáticos, que vieron videos de decapitaciones, lo condenaron a no poder salir de su municipio durante el verano.

También hubo un caso de un técnico de sonido al que contrataron para trabajar en una de las competiciones, pero no pudo ejercer ese labor porque no le dieron la acreditación de los Juegos al haber sido detenido durante una manifestación sindical en 2016, sin que eso comportara ninguna condena. El verano olímpico no fue una fiesta para todo el mundo.

Temas

Burdeos

Israel

Paris

Islamismo