Macron teme una Europa «marginada» en el nuevo contexto mundial

Un mensaje de alerta desde el corazón de Europa. El primer ministro galo, François Bayrou, advirtió este lunes de que, si la Unión Europea no reacciona ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, corre el riesgo de ser «dominada, aplastada y marginada» ... por las ambiciones proteccionistas e imperialistas del flamante presidente norteamericano. «Estados Unidos ha apostado por una política increíblemente dominadora a través del dólar, la política industrial y la captación de la investigación y las inversiones», declaró al mediodía el veterano dirigente centrista desde Pau (suroeste de Francia), donde ha conservado su cargo como alcalde.

El presidente, Emmanuel Macron, formuló una advertencia parecida en su discurso de Año Nuevo para las fuerzas armadas francesas. Desde la base de Cesson-Sévigné, cerca de la localidad bretona de Rennes (noroeste), el jefe del Estado alertó «del riesgo de una marginalización de todos los países europeos en numerosos sectores». «¿Qué haremos en Europa si nuestro aliado estadounidense retira sus barcos del Mediterráneo o envía sus aviones a Asia?», se preguntó de manera retórica en una ceremonia durante la tarde, celebrada poco antes de que empezara el acto de investidura de Trump. Lo dijo refiriéndose a la posibilidad de que el dirigente republicano acentúe la estrategia -ya defendida en su primer mandato- de concentrarse en el pulso entre Washington y Pekín.

Para evitar que los países europeos queden rezagados «en un mundo en que desaparecen las normas internacionales y se llenan los arsenales», Macron reivindicó un aumento significativo del gasto militar. La UE «no puede garantizar su paz gastando menos que los otros continentes», afirmó el presidente francés, quien pidió que «la Europa de la defensa debe acelerarse y cambiar de escala».

«Nuestro aliado estadounidense dice que debemos gastar más y tiene razón», añadió refiriéndose, sin citarlo directamente, a la reciente exigencia de Trump de que los países miembros de la OTAN tienen que incrementar sus inversiones armamentísticas hasta el 5% del PIB. París superó el año pasado el 2%, el porcentaje exigido hasta ahora por la Alianza Atlántica. Ha previsto un incremento de ese gasto en el ejército desde los 43.900 millones de euros en 2023 hasta los 69.000 millones en 2030, siendo una de las pocas partidas que no se ven afectadas por las políticas de austeridad para reducir el elevado déficit público del país, de más del 6% el año pasado.

Industria militar

Macron advirtió, no obstante, de que este incremento de las inversiones no debe hacerse en beneficio de la industria militar norteamericana. De hecho, recordó su apuesta por una «prioridad europea» en la compra de armas. El incremento el gasto armamentístico «resulta sinónimo en muchos países» europeos con el hecho de «comprar más material estadounidense», criticó. El presidente, sin embargo, no ha acompañado este ligero tirón de orejas a sus aliados con alguna medida concreta, más allá de pedir una mayor cooperación entre los países del Viejo Continente y una simplificación de las normas.

La guerra de Ucrania y el impacto de Trump sobre esa contienda también estuvieron presentes en el discurso de Macron. En concreto, dijo que a pesar de un hipotético alto el fuego, «ese conflicto no se terminará mañana ni pasado mañana y Rusia no dejará de ser un problema para los europeos». «No puede haber paz ni seguridad en Europa sin los europeos», insistió sobre unas posibles negociaciones entre Moscú y Washington. Con esas palabras, pareció matizar unas declaraciones suyas del 6 de enero en que pidió a Kiev que «llevara a cabo unas negociaciones realistas sobre cuestiones territoriales». Las vacilaciones han sido la marca de la casa del presidente francés respecto a esa guerra tan transcendente.