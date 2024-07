Joe Biden anuncia su retirada de la carrera presidencial El presidente de los Estados Unidos no luchará contra Donald Trump en las próximas elecciones. Lo ha anunciado en una carta en la que apoya a Kamala Harris en su carrera a las urnas. Responde así también a las voces de los pesos pesados del partido que le habían pedido que diera un paso atrás tras sus últimas muestras de debilidad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que se retira de la carrera presidencial. Lo ha hecho en una carta publicada a través de sus redes sociales. La decisión llega después de que sus compañeros demócratas perdieran la fe en su agudeza mental y su capacidad para vencer a Donald Trump. La carrera presidencial de los demócratas queda en territorio inexplorado.

Biden, de 81 años, ha afirmado en la misiva que agotará su mandato como presidente y comandante en jefe hasta que se produzca el traspaso de poderes en enero de 2025 y, además, anuncia que se dirigirá a la nación esta semana. «Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes durante el resto de mi mandato».

En su carta de despedida, Biden presume de haber «logrado grandes avances como nación». Entre estos, tener «la economía más fuerte del mundo». «Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y ampliar la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas», rememora.

El presidente de Estados Unidos afirma que el país «nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy en día» y pone de ejemplo la ley aprobada para la regulación de armas, la primera en treinta años. Otros hitos que recoge Biden en su carta es el nombramiento de la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema y aprobar la legislación climática «más importante de la historia del mundo».

También se despide de la ciudadanía recordando los momentos más complicados que se han vivido durante su mandato. «Superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo».

Biden se despide con un afianzamiento de sus ideas. «Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América».

Al abandonar su candidatura a la reelección, allana el camino para que la vicepresidenta Kamala Harris encabece la lista, la primera mujer negra en hacerlo en la historia del país. De Harris ha destacado que ha sido «una socia extraordinaria».

El anuncio de Biden es la consecuencia de una ola de presión pública y privada de legisladores demócratas y funcionarios del partido para que abandone la carrera después de su sorprendentemente pobre desempeño en un debate televisado el mes pasado contra su rival republicano Donald Trump.